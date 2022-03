"Canelo" Álvarez revela una de sus grandes debilidades

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Saúl "Canelo" Álvarez compartió que su lado "agresivo" lo utiliza sólo en el ring, ya que abajo junto a su familia se define como un "todo amor".

El boxeador mexicano comentó que su hija es su punto débil y siempre cumplirá las peticiones de la menor.

"(Mi hija) si quiere que me ponga un vestido de princesa, que me quiera maquillar, lo hago, no tengo problema", respondió a Ernesto Amador para No Puedes Jugar Boxeo y EL UNIVERSAL Deportes

Álvarez tiene cuatro hijos. La mayor es Emily Cinnamon, le sigue Mía, María Fernanda y Saúl Adiel, en redes sociales el pugilista comparte fotos de los momentos que vive en el plano personal.

"Disfruto que ella sea feliz y ella es feliz haciendo todo eso, ahora sí que lo que ella diga", expresó el tapatío.

"Canelo" Álvarez volverá al ring el próximo 7 de mayo, se enfrentará a Dmitry Bivol en Las Vegas.