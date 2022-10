"Canelo" Álvarez ya fue operado de la mano; ¿hasta cuándo peleará?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Saúl "Canelo" Álvarez estará fuera de los cuadriláteros debido a una cirugía en su muñeca izquierda, a la que se sometió recientemente en Los Ángeles.

El púgil mexicano no reveló nada sobre su ingreso al quirófano; sin embargo, una historia en su Instagram mostró que Álvarez tenía su mano izquierda vendada.

Además, el muñeco de peluche que le regaló una de sus hijas, también tenía una pequeña venda en su brazo izquierdo. Asimismo, los tiempos entre la fiesta de su hija mayor y la cirugía cuadran como él lo adelantó.

"Después de los 15 años de mi hija voy a Estados Unidos, tengo otras dos opiniones de dos doctores y vamos a ver qué es lo mejor para mí y hacerme mi operación", dijo el "Canelo".

Posterior a su triunfo sobre Gennady Golovkin, Saúl Álvarez informó que se sometería a una cirugía por una lesión que venía arrastrando desde el último combate frente a Caleb Plant.

"Sabía desde el comienzo que era fuerte, pero estoy agradecido. Creo que debo tener una cirugía en la mano izquierda. No podía agarrar un vaso ni siquiera, soy un guerrero", sentenció "El Canelo" luego de vencer a GGG, el pasado 17 de septiembre.

Pero, ¿cuándo volverá el peleador mexicano? Aún no tiene fecha exacta, ni rival en puerta; sin embargo, él comentó que "septiembre posiblemente (regrese). Vamos a ver qué es lo mejor".