"Canelo" arremete contra periodista, tras victoria de Andy Ruiz

La victoria de este sábado del mexicano Andy Ruiz ante el británico Anthony Joshua en el Madison Square Garden impactó a propios y extraños. El histórico triunfo del tricolor dividió opiniones y Saúl "Canelo" Álvarez entró a la polémica.

El púgil mexicano arremetió en contra del periodista de ESPN Stephen Smith, quien criticó la victoria del peleador mexicano.

"Oh, Dios mío! No puedo creer esto! Anthony Joshua, poseedor de tres cinturones, es noqueado por Butter Bean... Me refiero a alguien llamado Andy Ruiz Jr. Qué maldita desgracia. Joshua se veía completamente gaseado, más fatigado que herido. ¿Cómo demonios dejaste que esto pasara? ¿Cómo?", publicó Smith en Twitter.

El periodista estadounidense lamentó que el combate entre Joshua y Deontay Wilder se haya alejado por la caída del británico.

Momentos después Saúl Álvarez le respondió vía Twitter y calificó la postura del periodista como fanático e ignorante.