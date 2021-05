Canelo, campeón de goleo del Guardianes 2021 con dedicatoria especial

Pedro Alexis Canelo, delantero de los Diablos Rojos del Toluca, se dijo orgulloso de haber conquistado el título de goleo individual con los Diablos Rojos, en el Guardianes 2021 de la Liga MX y con ello, "marcar su propia historia" en un club caracterizado por contar con grandes delanteros.

Además de compartir el mérito con sus compañeros, directiva, cuerpo técnico y staff del equipo, aseguró que luego de obtener este logro individual, ahora "vamos por el logro grupal" de superar el repechaje. "Estoy muy contento porque siempre me preparé de la mejor manera para competir, para mí es un logro muy importante", dijo en principio.

Añadió: "Solamente me quedan palabras de agradecimiento para mis compañeros, que seguramente sin el esfuerzo, sin las ganas de ellos no lo hubiese conseguido; el cuerpo técnico, también, que supo utilizarme y sacar lo mejor de mí; la directiva, que también me permitió seguir en la institución; no me quiero olvidar de nadie, cuerpo médico, área de nutrición, utileros, masajistas, todos que fueron parte de este objetivo individual, y solamente me quedan palabras de agradecimiento con ellos", dijo.

De los once goles que marcó con Toluca en la fase regular, Canelo recordó uno de manera muy especial:

"El que más me gustó y el que tengo sensaciones muy buenas, es el más reciente, contra América, creo que fue un bonito gol, una buena jugada y una buena definición", además, ese día su papá cumplió 5 años de fallecido por lo que le dedicó a él el juego y la anotación.

Sobre la celebración de sus goles comentó: "La mayoría de los festejos lo hice con los ojos, porque mi novia tiene los ojos verdes, entonces se los dedicaba a ella", también lo hacía mirando y apuntando al cielo, para recordar a su padre, y a la hermana de su mamá, quien recientemente perdió la vida, por lo que para él fue muy emotivo poder tener la presente y dedicarle estos momentos.

Canelo marcó seis goles con el pie derecho, dos con el pie izquierdo y tres de cabeza, lo que habla de su preparación. En este sentido, destacó:

"La izquierda no es mi pierna hábil, pero creo hay que tener recursos, entonces es importante hacerlo en el día a día, en el entrenamiento, para que en la cancha sea algo natural y no tengas que perder tiempo recortando para tu pierna hábil, sino que pueda definir de otra manera también".

También recordó de manera muy especial el que fue el primer "Hat-trick" de su carrera, que consiguió en la Jornada 5, ante Mazatlán FC:

"Fue una tarde soñada, primer Hat-trick en mi carrera y hoy culminar con un título de goleo individual es muy lindo; son sensaciones muy lindas que hace al trabajo del día a día, al esfuerzo, a las cosas que hago y dejo de hacer en el día a día para poder estar pleno para competir".

El artillero argentino destacó el honor que representa inscribir su nombre al lado de históricos como Amaury Epaminondas, Vicente Pereda, José Cardozo, Héctor Mancilla, Bruno Marioni, Iván Alonso y Pablo Velázquez.

"Para mí es un honor marcar mi propia historia, mi nombre en una gran institución como esta, es algo que todo jugador quiere. Si bien es una institución que siempre tuvo buenos delanteros, goleadores importantes, históricos, que creo que es muy difícil alcanzar los números que ellos presentan, pero bueno, uno marca su propia historia.

"Yo soy Alexis Canelo, no me comparo con nadie, marco mi propia historia, así que estoy muy contento por estar en la historia de la institución".

El campeón goleador destacó también el mérito del cuerpo técnico encabezado por Hernán Cristante, quien logró darle la confianza y sacar lo mejor de él.

"En el futbol mexicano hay muy buenos delanteros, de hecho, jugué todo el torneo de volante, también es un mérito extra tanto para el cuerpo técnico, que supo aprovecharme. Ni siquiera había iniciado el torneo y Hernán me dijo el primer día que tenía que salir campeón del torneo.

"La convicción que ellos mostraron conmigo, hicieron que yo me la crea también, entonces siempre estuve ahí peleando, nunca bajé, entonces también es mérito del cuerpo técnico que supo ver mis mejores virtudes y sacar lo mejor de mí", subrayó.

Con esa mentalidad, ahora los Diablos apuntan al repechaje, que disputarán "a morir" con León.

"Ahora seguramente vamos a ir a León; le vamos a hacer complicado el partido a León y obviamente es un partido definitorio, vamos a preocupar al rival, estamos preparándonos para eso, una semana larga, así que esperemos llegar de manera óptima, física y mentalmente", subrayó Canelo.