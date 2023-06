"Canelo" dice que tiene en puerta algunos combates interesantes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL).- Saúl "Canelo" Álvarez continúa sin revelar contra quién sostendrá su siguiente combate en septiembre.

Recientemente, el pugilista mexicano señaló que tiene en puerta algunos combates interesantes, pero que no quería apresurarse a tomar una decisión.

Sin embargo, también compartió que él está enfocado en la revancha con Dmitry Bivol, el ruso con quien perdió por decisión unánime en mayo de 2022.

"Saben que perdieron muy feo en la primera pelea y que tienen menos posibilidades de ganar en la segunda".

"¿Cuándo escuchaste que un peleador, después de perder, pidiera la revancha en los mismos términos?".

"En mi opinión, creo que no quieren la revancha, y están diciendo eso para justificarse y hacer otra pelea. Una revancha no puede darse en los mismos términos de la pelea que perdiste. Es absurdo".