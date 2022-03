Cañel´s arrasó en Guatemala

La escuadra continental del Canel´s-ZeroUno-Mavic, culminó de gran forma su participación dentro de la Vuelta Internacional Bicentenario Bantrab en Guatemala, al quedar campeones individuales con Heiner Parra y por equipo, aunado a la coronación de Efrén Santos en la Montaña y de Edgar Cadena en la Sub-23.

El recorrido final de 85.3 kilómetros otorgaba cinco premios de montaña jugándose los últimos puntos que darían a los campeones de Montaña, Individual, Equipos y Sub 23, el grupo multicolor hacía el paso por San Pablo La Laguna, San Juan, San Pablo, Pamezabal, Los Encuentros, la final en Tecpán, la última ronda mostro a los integrantes de Canel´s-Zerouno-Mavic una altimetría de 1577 msnm a 2628 msnm.

Claro tenía el sublíder Heiner Parra de Canel´s-Zerouno-Mavic esta última etapa en donde no podía ceder largo espacio a sus contrincantes al tener la posibilidad de coronarse, fue así como desde el inicio se involucró en el grupo fugado de cinco corredores donde logró quedarse en el primero y segundo premio de montaña, ambos de primera categoría, en tercero y segundo respectivamente, para el premio tres y cuatro de tercera categoría fue cuarto, al final de las cinco metas de montaña en donde Efrén Santos no se hacía presente, a los ganadores no les alcanzaban los puntos por lo que el integrante de Canel´s-Zerouno-Mavic se proclamaba campeón de la montaña.

Sin dejar de ser protagonista en la parte delantera marcando diferencia de poco más de seis minutos sobre el grupo perseguidor, Heiner Parra y su equipo Canel´s-Zerouno-Mavic se mantenía firme por el título, el descenso de la última etapa se daba a falta de pocos kilómetros a la meta, un final de película entre cinco corredores donde se encontraba Parra en busca de la etapa, pero su objetivo principal era desde la salida de esta última etapa conseguir el título y así fue al final, logrando un título más para Canel´s-Zerouno-Mavic igualando a Carlos López y Villalobos que lo habían logrado años atrás en 2007 y 2015, el tiempo total de Parra durante los 618 kilómetros de recorrido fue 16 horas, 34 minutos y 2 segundos.

El campeón Heiner Parra Canel´s-Zerouno-Mavic comentó: "Fue una gran vuelta que comenzamos con un segundo lugar y así poco a poco el trabajo del equipo Canel´s-Zerouno-Mavic se fue dando, en la etapa cuatro nos quedamos a poco del liderato por un problema en la llegada, pero al final nos quedamos a tres segundos que gracias a Dios hoy pudimos hacer el trabajo, agradezco primero que nada a Dios por haberme permitido culminar de buena manera la vuelta, también al equipo Canel´s-Zerouno-Mavic quien se plantó muy bien durante los cinco días de competencia logrando los resultados para los que se había trabajado, a seguir trabajando, vamos a Estados Unidos".