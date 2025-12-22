Canel´s-Java resiste la jornada reina

La octava ronda de la 59 Vuelta Internacional a Costa Rica dejó en claro el peso determinante de la alta montaña en el desarrollo de la competencia. En la denominada jornada reina, disputada entre Pérez Zeledón y Oreamuno sobre un recorrido de 120 kilómetros y más de 3 mil 200 metros de desnivel acumulado, los integrantes del equipo Canel´s-Java protagonizaron una intensa batalla frente a los grandes favoritos, dejándolo todo en la exigente carretera tica tras más de tres horas y media de competencia.

Desde los primeros kilómetros, la etapa se tornó altamente selectiva, marcada por el ascenso al temido Cerro de la Muerte, puerto de categoría especial. En este punto clave, Canel´s-Java tuvo presencia con Heiner Parra y Alex Gil, quienes se integraron a los grupos en disputa bajo condiciones climáticas demandantes, con temperaturas superiores a los 24 grados y elevada humedad.

La fuga en la que viajaban ambos ciclistas fue tomando fuerza conforme se aproximaba el inicio del puerto. Diversos movimientos ofensivos terminaron por seleccionar al grupo cabecero, que trabajó con intensidad durante el ascenso de 38.8 kilómetros al Cerro de la Muerte, con una pendiente media del 6 por ciento.

Posteriormente, el largo y técnico descenso fue decisivo para la conformación del grupo delantero. Los corredores de Canel´s-Java lanzaron ataques valientes durante la bajada; sin embargo, fueron alcanzados más adelante por un trío de competidores que impuso un fuerte ritmo, logrando abrir una ventaja cercana a los tres minutos para disputar la victoria en un sprint reducido en la meta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a los resultados de la etapa 8, Alex Gil fue el mejor ubicado por parte de Canel´s-Java al finalizar en la posición 13, a cinco minutos del ganador del día. Detrás de él arribaron, en este orden, Heiner Parra en el lugar 21, Owen Wright 52, Sebastián Brenes 56, Cormac McGeough 57, Ignacio Prado 60 y Efrén Santos en el sitio 66.

Tras ocho etapas disputadas, la clasificación general mantiene a Alex Gil como el mejor hombre de Canel´s-Java, ubicado en la posición 11 a 10 minutos y 48 segundos del líder. Le siguen Heiner Parra en el lugar 20, Efrén Santos 31, Sebastián Brenes 37, Ignacio Prado 52, Owen Wright 53 y Cormac McGeough 60. En la clasificación por equipos, Canel´s-Java se sitúa en la quinta posición, a una hora de los líderes, mientras que en la general de regularidad Sebastián Brenes ocupa el quinto lugar con 31 unidades.