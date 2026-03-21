Canel´s lidera en NASCAR México

Luego de disputarse la primera fecha de la NASCAR México Series en el Súper Óvalo Potosino, el piloto Ruben García Jr. se colocó como líder del campeonato tras conseguir una contundente victoria al volante del auto #88 del equipo Canel´s Racing.

La competencia estuvo marcada también por el destacado desempeño de su compañero Max Gutiérrez, quien dominó gran parte de la primera mitad de la carrera, lo que permitió a la escudería colocarse en los dos primeros puestos de la clasificación general, con García en la cima y Gutiérrez en el segundo lugar rumbo a la siguiente fecha a celebrarse el 28 y 29 de marzo en Chiapas.

Para García Jr., este triunfo representa su sexta victoria en territorio potosino y la número 27 dentro de la categoría, consolidando así un inicio sólido en la temporada 2026. El piloto destacó el trabajo realizado junto a su equipo durante todo el fin de semana, especialmente en la búsqueda del balance ideal del auto #88 y la adaptación a las nuevas condiciones de pista y neumáticos.

El actual líder del campeonato señaló que, aunque los resultados en prácticas y calificación no reflejaban del todo su potencial, el equipo logró evolucionar carrera a carrera hasta colocarse en posición de pelear por la victoria. Asimismo, subrayó la importancia de mantener la constancia a lo largo de la temporada para llegar en buena forma al corte de la fase regular.

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Por su parte, Max Gutiérrez tuvo un arranque prometedor, liderando varias vueltas durante la competencia y confirmando el buen trabajo del equipo durante la pretemporada. Aunque finalizó en la cuarta posición, sumó puntos importantes que lo colocan en el subliderato del campeonato.

El piloto expresó su satisfacción por el rendimiento mostrado, destacando la competitividad del auto #23 y la preparación con la que afrontan este 2026. Además, aseguró que continuará trabajando junto a su equipo para mantenerse en la pelea por el campeonato, luego de quedarse cerca del título en la temporada anterior.

Con este arranque, el equipo Canel´s Racing se perfila como uno de los protagonistas del serial, de cara a la siguiente fecha donde buscarán mantener el liderato y seguir sumando resultados positivos.