Canel´s Racing inicia temporada NASCAR

Con intensa actividad en pista comenzó la primera ronda de la temporada 2026 de la NASCAR México Series, que este fin de semana tiene como escenario el Súper Óvalo Potosino, circuito de media milla ubicado a un costado de la carretera que conduce a la Huasteca Potosina.

La fecha inaugural ha traído varios cambios en la parrilla, principalmente por el movimiento de pilotos a nuevas escuderías. Sin embargo, el equipo Canel´s Racing mantiene su alineación para esta campaña con Rubén García Jr. al volante del auto #88 y Max Gutiérrez con el #23, quienes continúan defendiendo los colores del equipo respaldado por Canel´s, Logitech G, Mobil y Laboratorio Tequis.

Para muchos equipos, esta primera carrera funciona como una etapa de adaptación, en la que los pilotos comienzan a familiarizarse con los cambios en las estructuras de trabajo y con el nuevo sistema de puntuación rumbo al campeonato. En el caso de Canel´s Racing, la continuidad de sus pilotos y el conocimiento del método de trabajo del ingeniero Ramiro Fidalgo representan una ventaja para encarar el inicio de la temporada.

La jornada sabatina incluyó dos sesiones de práctica de una hora, seguidas por la clasificación que definió la parrilla de salida para la carrera dominical. En la primera práctica, realizada de 10:00 a 11:00 horas, Max Gutiérrez se ubicó en la quinta posición con un tiempo de 21.520 segundos, mientras que Rubén García Jr. marcó 21.630 para colocarse en el lugar 14.

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Durante la segunda sesión, desarrollada de 13:10 a 14:10 horas, el equipo decidió concluir anticipadamente su participación para preparar la clasificación. En esta tanda, García Jr. finalizó tercero con un registro de 22.018, a tan solo 0.038 segundos del líder, mientras que Gutiérrez se colocó séptimo con 21.594.

La calificación se disputó bajo el mismo formato utilizado la temporada pasada, con autos saliendo uno por uno para buscar un lugar dentro del Top 10 que les permitiera avanzar a la Q2, ronda donde se define la pole position.

En la primera fase, Rubén García Jr. logró avanzar al registrar 21.636, colocándose cuarto y asegurando su lugar en la segunda ronda. Por su parte, Max Gutiérrez quedó fuera de la Q2 al terminar 15° con un tiempo de 21.804.

Tras la ronda definitiva, Rubén García Jr. aseguró la quinta posición de salida para la carrera "La Potosina 200" con un registro de 21.598, mientras que Max Gutiérrez partirá desde el puesto 15. La carrera inaugural se disputará este domingo 15 de marzo a las 13:40 horas, con una distancia de 200 vueltas, un stage programado en la vuelta 90 y un límite de 100 minutos, marcando el comienzo oficial de una temporada que promete grandes emociones en el automovilismo nacional.