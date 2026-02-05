logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Fotogalería

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cangrejeros de Santurce remontan y aseguran semifinales en la Serie del Caribe

Descubre cómo los Cangrejeros de Santurce logran una victoria memorable sobre los Federales de Chiriquí en la Serie del Caribe, con Johan Camargo y Christian Vázquez como figuras destacadas.

Por AP

Febrero 05, 2026 08:44 p.m.
A
Cangrejeros de Santurce remontan y aseguran semifinales en la Serie del Caribe

GUADALAJARA, México (AP) — Los Cangrejeros de Santurce anotaron cuatro carreras en el sexto episodio, para concretar una remontada y vencer el jueves 8-3 a los Federales de Chiriquí, con lo cual aseguraron su sitio en las semifinales de la Serie del Caribe.

El exjugador de Grandes Ligas Johan Camargo adelantó a los Federales, representantes de Panamá, con un sencillo productor de una carrera en la primera entrada y añadió un elevado de sacrificio en la quinta.

Desde la lomita, Harold Araúz retiró en blanco las primeras cinco entradas, pero posteriormente llegaron los problemas.

En el sexto inning, los campeones de Puerto Rico anotaron cuatro veces para darle la vuelta a la pizarra. Nelson Velázquez e Isan Díaz conectaron sencillos productores para empatar el encuentro, y Christian Vázquez añadió un imparable con las bases llenas que remolcó dos más para poner el duelo 4-2 a favor de los Cangrejeros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aunque José Ramos volvió a acercar a Panamá por la mínima con un sencillo productor en el séptimo episodio, Christian Vázquez impulsó una carrera más con un sencillo en la octava y Rubén Castro empujó dos adicionales con otro imparable, para sellar el triunfo y el pase a semifinales.

"El equipo demostró de lo que está hecho. Empezamos abajo en el marcador, pero supimos responder en un juego de vida o muerte", dijo el mánager de los Cangrejeros, Omar López. "Tuvimos que ser agresivos con el uso de los relevistas, que hicieron un gran trabajo, y la ofensiva estuvo a la altura de lo que sabemos que puede hacer".

Con la derrota, Panamá terminó el torneo con marca de 0-4 y fue el único equipo eliminado en la primera ronda.

"Las cosas no se nos dieron. Tengo un equipo que nunca se rinde y esto nos sirve para seguir aprendiendo y conocer mejor a mis jugadores", comentó el mánager de los Federales, José Mayorga. "Sabemos que no fue la mejor actuación. Fue un torneo complicado, pero tenemos la oportunidad de seguir mejorando de cara al compromiso que tenemos el próximo mes en el Clásico Mundial de béisbol".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cangrejeros de Santurce remontan y aseguran semifinales en la Serie del Caribe
Cangrejeros de Santurce remontan y aseguran semifinales en la Serie del Caribe

Cangrejeros de Santurce remontan y aseguran semifinales en la Serie del Caribe

SLP

AP

Descubre cómo los Cangrejeros de Santurce logran una victoria memorable sobre los Federales de Chiriquí en la Serie del Caribe, con Johan Camargo y Christian Vázquez como figuras destacadas.

Drake Maye, el quarterback de los Patriots, listo para el Super Bowl
Drake Maye, el quarterback de los Patriots, listo para el Super Bowl

Drake Maye, el quarterback de los Patriots, listo para el Super Bowl

SLP

AP

La historia de Drake Maye, un quarterback con liderazgo y determinación, que busca la gloria en el Super Bowl con los Patriots.

Zamir Loyo Reynaga se Une a Sporting Kansas City como Fichaje Joven
Zamir Loyo Reynaga se Une a Sporting Kansas City como Fichaje Joven

Zamir Loyo Reynaga se Une a Sporting Kansas City como Fichaje Joven

SLP

AP

Conoce la historia de Zamir Loyo Reynaga, el talentoso jugador que llega a Sporting Kansas City con grandes expectativas.

Tarik Skubal rompe récord salarial en MLB tras arbitraje con Tigres de Detroit
Tarik Skubal rompe récord salarial en MLB tras arbitraje con Tigres de Detroit

Tarik Skubal rompe récord salarial en MLB tras arbitraje con Tigres de Detroit

SLP

AP

Los Tigres de Detroit y Tarik Skubal hacen historia con un acuerdo salarial sin precedentes tras arbitraje.