Caraglio y "Pol" Fernández, bajas en Cruz Azul

Milton Caraglio y Guillermo Fernández no entraron en la primera convocatoria de Robert Dante Siboldi.

El Cruz Azul viaja esta tarde a Veracruz, para enfrentar mañana a los Tiburones Rojos, en la presentación del uruguayo como timonel cementero; sin embargo, el timonel no tendrá al plantel completo, como se anticipaba, para el duelo en el estadio "Luis de la Fuente".

Los argentinos se quedarán en la Ciudad de México, tras no superar las lesiones que sufrieron hace unos días.

Para Caraglio, será el tercer partido en fila que se pierde por baja. El atacante ya recibió la alta deportiva, pero no será arriesgado para que tenga participación en la final de la Leagues Cup, contra los Tigres, a disputarse el 18 de septiembre.

Bryan Angulo, Martín Cauteruccio y Santiago Giménez son las opciones para arrancar en la delantera.

"Pol" tampoco hará el viaje a Veracruz para no alargar algunas molestias en el pie.

Por último, Javier Salas y Stephen Eustaquio, a pesar de que ya han trabajado en los entrenamientos, todavía no han tenido actividad con el primer equipo.