Carl Lewis arremete contra Trump: es un racista y misógino

Carl Lewis llegó el domingo a Lima como invitado especial de la organización de los Juegos Panamericanos de 2019 y el 'Hijo del Viento' tardó poco en arremeter contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Tenemos un presidente que es un racista y un misógino, que no fomenta el amor en el mundo porque no quiere a nadie más que a sí mismo", dijo Lewis cuando le preguntaron su opinión sobre el tema de la desigualdad de género en el deporte en cuanto a compensación económica para las atletas.

Con nueve medallas de oro olímpicas y una de plata, además de ocho títulos como campeón mundial, el ex plusmarquista de los 100 metros fue considerado en su época rey de la velocidad en el atletismo, además de referente en la lucha por los derechos sociales.

El lunes, durante una conferencia de prensa a modo de presentación en la capital peruana, demostró, a sus 58 años, que sigue en plena forma en cuanto al aspecto reivindicativo.

"Está claro que apoyo la igualdad de género. Ni deberíamos estar discutiéndolo. Mi madre fue una pionera en atletismo, mis padres fueron docentes y me enseñaron que hay que luchar por los derechos de las personas. Que todos tengan las mismas oportunidades. Hay que crear un ambiente de igualdad y amor y tenemos un gran reto por delante", aseveró.

Lewis, que actualmente entrena en la universidad de Houston, permanecerá en Lima hasta el domingo, cuando acaben las pruebas de atletismo y entregará las medallas de los 100 metros y salto de longitud.