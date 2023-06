Carlos Acevedo será baja del Tri; se pierde Nations League y Copa Oro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- Carlos Acevedo no continuará con la Selección Mexicana de Diego Cocca.

El portero del Santos será operado del hombro, por lo que ya no será parte del equipo que participe en el Final Four de la Nations League de la Concacaf y la Copa Oro.

Acevedo se resintió de dolencias en el hombro en el calentamiento del juego ante Camerún, en el que iba a ser titular, pero al final terminó jugando Luis Malagón.

El cuerpo técnico encabezado por Diego Cocca, esperó hasta el último para saber si puede contar como Acevedo, pero ya no como segundo, sino como tercer portero.

Ese lugar ya es de Luis Malagón, por lo menos por ahora. Mientras que José Antonio Rodríguez, portero de Tijuana, volverá a la concentración.