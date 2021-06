Carlos Alazraki acepta compra del Atl. de SL

México.- En las últimas semanas se ha manejado que el Atlético de San Luis cambiará de dueños, en donde se encuentra el publicista mexicano Carlos Alazraki, quien en un video acepta que ya compró al equipo.

Fue durante su programa de YouTube "Desayunando", en donde hace esta declaración. "Ah miren no les he platicado, ya compramos al Atlético de San Luis junto con unos inversionistas gringos que les gusta el beisbol", comentó Alazraki. Sus invitados insistieron al publicista por el nombre del equipo, sin embargo, este se negó a dar un adelanto. "Qué les importa. Pero es que todavía no puedo anunciarlo. No se los puedo decir, pero ya se imaginan el nombre, por eso lo compramos".

Se ha manejado que el nuevo nombre del equipo será Club de Cuervos, famoso por la serie de Netflix y que Carlos Alazraki es el dueño de los derechos del nombre. Incluso, algunos aficionados en redes sociales han adelantado cómo será el uniforme del equipo, el cual regresaría al auriazul, mientras que el de visitante será albinegro, como el que utilizan en la serie televisiva.

El Atlético de San Luis fue el último en la tabla del cociente, por lo que deberá cubrir el pago de la multa de los 120 millones de pesos.