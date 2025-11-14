logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Los momentos más destacados de los Latin Grammy en Las Vegas

Fotogalería

Los momentos más destacados de los Latin Grammy en Las Vegas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Carlos Alcaraz levanta trofeo como líder del ranking ATP

Carlos Alcaraz logra mantenerse como el mejor del tenis al terminar como número uno del año

Por AP

Noviembre 14, 2025 12:59 p.m.
A
Carlos Alcaraz levanta trofeo como líder del ranking ATP

Carlos Alcaraz no dejaba de sonreír mientras levantaba el trofeo el viernes después de que aseguró terminar el año como el número uno del mundo.

Después de un deslumbrante enfrentamiento con Jannik Sinner, Alcaraz aseguró la cima del ranking el jueves al ganar sus tres partidos de la fase de grupos en las Finales ATP.

El español de 22 años recibió el trofeo en el Inalpi Arena de Turín, poco antes del partido de Sinner contra Ben Shelton.

"Es un gran placer para mí ser el número uno del mundo nuevamente", indicó Alcaraz. "Es algo por lo que estoy trabajando muy duro, con mi equipo todos los días. Es un objetivo, para ser honesto, pero creo que es un viaje que no recorres solo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Es con todo tu equipo, con tu familia, con tus personas cercanas detrás de ti, siempre apoyándote, en los momentos difíciles y en los buenos momentos".

Es la segunda vez en su carrera que Alcaraz termina el año en la cima del ranking.

Se convirtió en el jugador más joven en terminar un año como número uno cuando logró la hazaña en 2022 a los 19 años.

"Tener este trofeo una vez más, el primero fue en 2022, tengo el mismo equipo. Estoy realmente orgulloso del equipo que tengo ahora mismo", añadió.

"Así que para mí, es un gran logro. Significa el mundo para mí, para ser honesto, y estoy realmente orgulloso y feliz".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Carlos Alcaraz levanta trofeo como líder del ranking ATP
Carlos Alcaraz levanta trofeo como líder del ranking ATP

Carlos Alcaraz levanta trofeo como líder del ranking ATP

SLP

AP

Carlos Alcaraz logra mantenerse como el mejor del tenis al terminar como número uno del año

Argentina derrota a Angola con gol y asistencia de Messi
Argentina derrota a Angola con gol y asistencia de Messi

Argentina derrota a Angola con gol y asistencia de Messi

SLP

AP

Messi y Martínez brillan en el triunfo de Argentina sobre Angola en un amistoso previo al Mundial 2026.

México deja fuera a Argentina en Mundial Sub17
México deja fuera a Argentina en Mundial Sub17

México deja fuera a Argentina en Mundial Sub17

SLP

El Universal

La Selección Mexicana elimina a Argentina y avanza a octavos en Mundial Sub17

Remontada histórica: México deja fuera a Argentina y clasifica a octavos
Remontada histórica: México deja fuera a Argentina y clasifica a octavos

Remontada histórica: México deja fuera a Argentina y clasifica a octavos

SLP

El Universal

Un golazo inicial de Tulián parecía encaminar el duelo, pero el Tricolor despertó en el complemento y selló su pase en el Mundial Sub-17