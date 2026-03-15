Carlos Alcaraz sucumbe ante Daniil Medvedev

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, se quedó a las puertas de su tercera final en el Masters 1000 de Indian Wells, al caer eliminado este sábado en semifinales por el ruso Daniil Medvedev (n.11), que firmó uno de los mejores partidos de su vida.

Medvedev doblegó a Alcaraz, que además perdió su invicto de 2026, por 6-3 y 7-6(3) en 1 hora y 37 minutos.

El ruso no había podido vencer al murciano desde la semifinal del Abierto de Estados Unidos 2023, donde también brilló con un nivel soberbio. Alcaraz se había impuesto en los cuatro duelos siguientes, incluida la final de Indian Wells en 2024.

Medvedev se medirá este domingo en la final con Jannik Sinner (n.2), evitando así que el italiano y Alcaraz se enfrenten por primera vez este 2026.

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