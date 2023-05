Carlos Bremer lanza dardo a Guevara: "Tiene que echarle humildad"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- La controversia entre la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, y la Selección Mexicana de Nado Sincronizado continúa al rojo vivo.

El duelo de declaraciones incrementa día con día y cada vez son más las personas que se involucran con el único objetivo de que el conflicto ya no perjudique a los atletas nacionales.

El empresario mexicano Carlos Bremer, uno de los mayores impulsores del deporte en nuestro país, externó su inconformidad con la situación actual que vive la Federación Mexicana de Natación y sus integrantes.

El presidente y director general de VALUE Grupo Financiero le sugirió a la directa de la Conade ver por los deportistas y hacer a un lado las discusiones que, en su opinión, son secundarias.

"Hay que ser muy humilde de los dos lados. Ana, que es la jefa, también tiene que echarle humildad y ver cómo hace más por los deportistas, aunque digan lo que digan", sentenció.

Carlos, de 62 años, es un fiel creyente del atleta mexicano y no duda al momento de aportar su granito de arena. Por tal motivo, le pidió a Ana Gabriela Guevara que se enfoque en brindar su apoyo porque esa es su misión en el organismo deportivo.

"Que siga trabajando humildemente es lo que yo le recomiendo y que siga ayudando al deporte que es la encomienda de ella", manifestó el empresario regiomontano.

Bremer, que ha impulsado la trayectoria de algunos deportistas como Adrián González, Juan Manuel Márquez y Saúl "Canelo" Álvarez, no está contento con las disputas entre los dirigentes y los atletas.

"No me gustan esas peleas entre los deportistas, no me parece correcto. Hay que ver por el deportista pues les hacen falta muchas cosas".

Además, señaló que los conflictos con los organismos no son nuevos, sino que existen desde hace más de dos décadas, pero es necesario erradicar a los provocadores.

"Las diferencias con las federaciones siempre ha habido. Hay que acabar con eso también, los que sean los motivantes de esa guerra hay que acabar con ellos", puntualizó.