Carlos Padilla no buscará reelegirse en el COM

México.- Por medio de una carta mandada a los miembros del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra anunció que no buscará la reelección en este organismo.

"Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento que he tomado la decisión de no participar en los procedimientos que habrán de culminar en la próxima Asamblea General del Comité Olímpico Mexicano 2021, en la que se elegirá al nuevo Comité Ejecutivo de nuestro organismo deportivo", se menciona en el escrito.

Padilla Becerra fue electo presidente del Comité Olímpico Mexicano para el cuatrienio 2012-2016, puesto en el que se mantuvo para el periodo 2016-2020 tras ser reelecto por unanimidad.

De inmediato se han comenzado a filtrar nombres de sus posibles sucesores, siendo dos los que destacan: La exclavadista María José Alcalá, medallista olímpica y que ahora es presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados y Jimena Saldaña, quién por muchos años ha estado estado vinculado en el deporte olímpico y hoy es primera vicepresidenta del COM.