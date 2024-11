Indignación de Carlos Pavón por agresión en Honduras vs México

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- El estadio "General Francisco Morazán" de San Pedro Sula fue testigo de una triste imagen en el reciente enfrentamiento entre Honduras y México dentro de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

Duelo que tras noventa minutos fue para el equipo local, que con doblete de Luis Palma salió con ventaja de su casa, un inmueble en el que Javier Aguirre fue agredido por los fanáticos, quienes con una lata provocaron una seria lesión en la cabeza del entrenador mexicano.

Hombre que abandonó la cancha ensangrentado, causando millones de reacciones de rechazo por lo ocurrido, entre las que destacó la del exjugador hondureño Carlos Pavón, quien en plena transmisión para Estados Unidos se dijo avergonzado por el comportamiento de los seguidores.

"No puede ser. Qué vergüenza. Como hondureño eso no puede pasar. No puede pasar. Después de un buen triunfo que pasen estas cosas es increíble. Qué coraje", mencionó Pavón en plena transmisión de TUDN.

El histórico delantero agregó su molestia dejando el resultado en segundo lugar y totalmente preocupado por el estado de salud de Aguirre.

"Terrible, créeme que siento vergüenza de esta situación. Tenemos un gran partido, obtenemos el resultado y con estas cosas damos, mucho, mucho que desear como sociedad", concluyó Pavón.