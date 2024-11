¿Qué necesita el Tri para eliminar a Honduras?

La derrota de la Selección Mexicana por 2-0 en el estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula ante Honduras dejó un mal sabor de boca en jugadores, cuerpo técnico y aficionados, que ven cerca la eliminación de la Nations League de CONCACAF, aunque aún no está todo perdido.

Este próximo martes a las 20:30 horas, el Tri recibirá en el estadio Nemesio Díez de Toluca al conjunto catracho con la obligación de ganar para poder avanzar a semifinales de un torneo que por ahora, no ha podido ganar. Sin embargo, no todos los resultados le sirven.

Con el criterio del gol de visitante como factor a favor de los hondureños, el equipo dirigido por Javier Aguirre debe ganar por tres goles para sellar de manera directa su pase a la siguiente instancia. Si el Tri fuera a vencer por 2-0, el partido se iría a tiempos extras.

Los recuerdos de una serie remontada en territorio nacional con tiempos extras incluidos nos remontan a la última serie de eliminación contra el mismo rival, esa vez en el estadio Azteca, en la polémica definición por penaltis donde avanzó el Tri.

Un empate o derrota elimina automáticamente a la Selección Mexicana, que en las tres ediciones anteriores de la Nations League no ha podido consagrarse campeón.

Si avanza al Final Four, los partidos los jugará en Estados Unidos en marzo de 2025.