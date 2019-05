Carlos Reinoso, el último estratega que había regresado a primera a un equipo potosino

Por: Rocío Morales Cruz

En el corazón de Carlos Reinoso siempre hay un lugar especial para San Luis y es que, -pese a todos los logros que como futbolista y como director técnico ha alcanzado-, lo logrado en territorio potosino para él es inolvidable. Con el ´Maetro´, MARCA Claro platicó en exclusiva con motivo de la final del Ascenso MX que San Luis disputó con Dorados, y es que justamente fue Carlos Reinoso el último estratega que regresó al máximo circuito del fútbol mexicano a un equipo potosino.

"Desde el primer torneo y en este que está ya en la final, yo veo a San Luis fuerte; es extraordinario lo que están haciendo y espero, -sin ser partidario de uno o de otro equipo pero sí hablando desde el afecto que le tengo a Poncho y a San Luis-, que se coronen en este momento, en estos partidos", comenzó indicando Reinoso Valdenegro.

Con la experiencia de vida que tiene en el fútbol mexicano y hasta en las mismas entrañas de la División de Ascenso, Carlos Reinoso no deja de reconocer el trabajo que el Diego ha realizado con la escuadra de Sinaloa: "Maradona ha hecho un excelente trabajo, Maradona ha hecho un trabajo excepcional en la Segunda División y por eso Dorados es un equipo difícil, pero las finales se ganan no se juegan".

"En las finales siempre ganan las ideas o los estilos; el que respeta mejor su estilo, el que respeta sus ideas, es el que termina ganado", explica el histórico casaca ocho del Club América.

Quien hace unas jornadas dirigiera a la escuadra de los Correcaminos en la División de Ascenso, dice sentirse feliz porque Poncho Sosa (estratega del Atlético de San Luis), esté en la final: "Ponchito es un gran tipo, un gran técnico, una gran persona que tiene un equipo muy entero, muy bien preparado; un equipo que sabe a lo que juega y que está muy bien conducido, así que les deseo lo mejor; con todo el cariño del mundo hacia la afición de San Luis ", expresa.

El considerado mejor extranjero que ha llegado al fútbol mexicano rememora su paso por San Luis como estratega y recuerda que él llegó a la ciudad con el equipo en la Primera División pero en problemas en el descenso: "Faltando cuatro o cinco partidos para que terminara el torneo, me mando Emilio (Azcárraga) a San Luis y me pidió que hiciéramos lo posible para ver si podíamos salvar al equipo; y aunque todavía tuvimos la oportunidad de salvarlo con Chivas en Guadalajara no lo logramos y nos fuimos a la Segunda, pero inmediatamente nos enfocamos a tratar de recuperar al equipo para volverlo a ascender".

"Para eso nos llevamos a todos los chicos promesas del América y a dos veteranos como González (Ariel) y al Chino Jiménez (Héctor), que eran los grandes del equipo, y gracias a ese equipo logramos estar de vuelta en la Primera División y eso ha sido de las cosas más bonitas que me han pasado en fútbol porque de tener un equipo que se había ido al Ascenso, de algo triste que nos pasó y no pudimos salvar en cuatro o cinco fechas, logramos algo pocas veces se ha visto en la Segunda División o en la Primera A como se le llamaba, y es que regresamos al equipo a la Primera División y esa fue una gran hazaña que hoy está escrita en la historia del fútbol de San Luis y del fútbol de México", detalla.

Emocionado, Carlos Reinoso finaliza señalando que con ese San Luis se consolidaron los chicos que a la postre terminaron siendo grandes jugadores de nuestro balompié: "Al final aquellos jugadores participantes de Primera A no solo ascendieron con el equipo a Primera División, sino que lograron cosas importantes. Fue lindo haber estado en San Luis y haber conocido esa maravillosa afición que conmigo siempre se portó bien, por eso hoy estoy feliz de verlos luchando y regresar al máximo circuito.", puntualizó.