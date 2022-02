Carlos Salcedo debuta con el Toronto y no pasan del empate

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- El tempranero gol de Jaden Obrian (9´) parecía ser el epílogo de una buena campaña para el FC Dallas. El problema es que todo terminó en simple ilusión.

Más allá de que tuvo el apoyo de sus aficionados durante todo el partido, apenas pudo empatar en casa frente al Toronto FC (1-1), en el que debutó el defensa central mexicano Carlos Salcedo.

Aunque no mostró del todo esas cualidades de las que tanto hablaron de él en el conjunto canadiense cuando abandonó a los Tigres para volver a la Major League Soccer, el zaguero aportó cierta solidez a un equipo que sueña con regresar al protagonismo dentro de la Liga.

Jonathan Osorio empató el marcador cerca del descanso de la primera mitad y el complemento se distinguió por el deseo del FC Dallas, pero fue incapaz de vulnerar la portería de su ordenado rival.

Por su parte, al Toronto FC pareció no molestarle arrancar la campaña con un punto logrado en condición de visitante, por lo que no arriesgó de más y se las ingenió para salir con vida de territorio texano.