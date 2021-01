Carlos Salcido deja de ser el presidente de la Liga de Balompié

Días después de que la Liga de Balompié Mexicano se quedó con siete equipos y se "inventó" una Liguilla, el presidente de la LBM e imagen principal del proyecto, Carlos Salcido anuncia su salida.

A través de las redes sociales, Carlos Salcido publicó un video en el que anuncia que desde hace ya algunos días dejó su cargo como presidente.

"Desde hace una semana o 15 días he dejado el puesto de presidente de la Liga de Balompié Mexicano, estoy muy agradecido por haberme mostrado el otro lado del futbolista, por ahí nos estaremos viendo en proyectos futuros, desearles lo mejor", mencionó el exfutbolista.

La llamada Liga de Balompié Mexicano, tratará de rescatar lo último que le queda de su intento de torneo, realizando una Liguilla con los siete equipos que le quedan, después que habían iniciado 17.

Con siete equipos, su formato de competencia quedó armado de la siguiente forma. El líder del torneo regular, Furia Roja, clasificó a las semifinales directamente y esperará a los ganadores del "triangular", así lo nombraron, formado por los seis clubes restantes que jugarán a un juego de eliminación directa en casa de quién quedó mejor colocado en la tabla.

* Chapulineros vs. Morelos FC

* Jaguares vs. Atlético Veracruz

* Industriales vs. Neza FC