Carlos Vela no juega solo: Ricardo Ferretti

Ricardo Ferretti no se intimidó por la presencia de Carlos Vela en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Para el timonel de los Tigres, el delantero de la LAFC está rodeado de gran talento, que lo ayuda a destacar y que eleva su potencial futbolístico.

"Los Ángeles no es un sólo jugador, sino es todo un equipo. Todos merecen su atención, no nada más Vela. Los Ángeles es un conjunto completo y por eso ha llegado hasta la final; todos los jugadores de su plantel son buenos, con cualidades positivas", compartió "El Tuca", previo s la final de este martes (21:00 horas), en la burbuja de Orlando.

"Creo que somos dos equipos que le gusta la posesión del balón y equilibrados. Esperamos un buen partido", añadió el entrenador veterano.

A los Tigres de Ferretti les hace falta ese campeonato internacional para cerrar la década dorada del club, que ya tiene una colección de cinco trofeos de la Liga MX.

"Creo que es un campeonato que nos ha hecho falta. Hemos tenido tres oportunidades [una Copa Libertadores y dos Concachampions], mañana volvemos una vez más y sí se puede decir que es una espinita, un título que nos falta tras muchos años exitosos y sería grandioso lograrlo", añadió el brasileño, en teleconferencia.

Por último, apenas un par de horas de que la confirmación del videoarbitraje en la Liga de Campeones de la Concacaf, Ferretti expresó su desagrado por esta tecnología, ya que no siempre se aplica de la manera correcta.

"En México no se ha utilizado adecuadamente. Cuando salió el VAR en el futbol, pensé –y todavía lo hago– que el árbitro es el único que debe tomar la decisión final y ahora siento que le han quitado esa autoridad. Sólo deben citar al VAR en dudas y que el VAR no sea el árbitro, como ha pasado últimamente. A mí no me gusta, pero sí es una herramienta buena para evitar injusticias".