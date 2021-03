"Carlos Vela no tiene cabida en la Selección Mexicana", dice Gerardo Martino

Gerardo Martino no ve que Carlos Vela tenga los méritos para ser llamado a la Selección Olímpica como refuerzo, dado que se ha negado a ser llamado a la Mayor desde que inició su era como seleccionador nacional.

Jaime Lozano tiene la potestad de reforzar a su equipo con tres jugadores mayores a la edad reglamentaria, pero el Tata, veía ilógico que uno de esos lugares fuera para Vela, delantera del LAFC. "Sería ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la playera de la Selección, en la totalidad de la palabra", dijo el Tata en conferencia de prensa.

Al asumir, Martino se dio a la tarea de hablar con la Hiena para saber su disposición a vestir la camiseta de la Selección y la respuesta del delantero fue negativa, así que llamarlo ahora, no sería lógico: "Lo de Carlos lo he dicho desde mucho tiempo atrás, cuando uno está a disposición de sus selecciones, es en todas, no puede estar en una sí y en otra no".

Así que parece que el tema Carlos Vela con Martino, por lo menos, está cerrado. Pero dentro de todo esto, el seleccionador mayor, felicitó al equipo Sub 23 que logró el pase a los Juegos Olímpicos: "Excelente, los chicos y Jaime Lozano con todo su cuerpo técnico se han preparado muy a conciencia. Las sorpresas en el futbol se dan permanentemente. Lo que le pasó a EU con Honduras podía pasarle a México, y México no lo permitió. Ahora deben de tener la aspiración de tener el título, pero lo más importante ya lo han conseguido".

No les cuelga ninguna medalla: "No soy el entrenador de los chicos, no quiero decir algo imprudente. Lo más lógico en lo que se refiere a las posibilidades, lo debe de decir Jaime, quien es el que los ve jugar, pero tienen muy buen equipo".

Reiteró que para el verano, la prioridad en cuanto a escoger jugadores será para Lozano y su selección olímpica, pero eso no le quitará responsabilidades a la hora de enfrentar la Copa Oro. "Entiendo que la Selección de México las obligaciones las tiene siempre. Independientemente de los futbolistas que podamos elegir. Como parte de la FMF entendimos que en los próximos cuatro meses lo más importante son los Olímpicos, desde el lado del cuerpo técnico de la Mayor hay un total apoyo a la lista que decida Jaime. Pero esto no nos quita responsabilidades hay que ir a la Copa Oro para poder ganarla".

Y recordó que en la edición pasada: "Lo mismo nos pasó, fuimos sin (Héctor) Herrera, sin (Javier) Hernández, sin (Jesús) Corona, sin (Hirving) Lozano, jugadores importantes en esos momentos y la realidad es que teníamos la obligación y la ganamos… Tampoco nos cambia la responsabilidad ahora".

No descarta el regreso del "Chicharito"

Javier Hernández tiene una "velita" de esperanza para volver a ser llamado a la Selección Nacional. Pero primero se lo debe de ganar. Gerardo Martino advirtió que ningún futbolista mexicano, o que aspire a serlo, está fuera del equipo, pero tiempo al tiempo. Para el juego de mañana ante Costa Rica, a celebrarse en Austria, el Tata adelantó que ni Henry Martín ni Alan Pulido podrán jugar, así que la alineación volverá a padecer de un "9" natural. "

"Tanto Javier como el resto de los futbolistas, son todos a tener en cuenta. Hay un rendimiento y es lo que se toma en cuenta. No hay ningún jugador que sea mexicano o que tenga la posibilidad de ser llamado, que no tenga las posibilidades de venir".

Sobre el rival, Martino descartó que lo haya menospreciado al decir que se jugaba contra Costa Rica o no se jugaba un segundo partido en la gira por Europa. "No menosprecié a Costa Rica. Me preguntaron si era necesario jugar con equipos del área, y dije que era la opción que teníamos disponible, o no jugar. Si me busca por el lado de la falta de respeto, no me va a encontrar", dijo a una pregunta de un periodista tico.

Su concepto sobre la selección centroamericana es que "es una selección que dejó fuera de un Mundial a Italia e Inglaterra. Hay mucho respeto de estar al tanto e informar a nuestros jugadores de las virtudes que tiene individual y colectivamente este equipo. No descubro nada al decir que Costa Rica s una de las potencias del área y así lo vamos a enfrentar".

El Tata espera que el equipo mexicano deje atrás las actitudes que lo hicieron perder la calma contra Gales: "Lo que me preocupó contra Gales, fue que las circunstancias alteraron nuestra forma de juego, y no hablo del gol de arranque, sino de ciertas alteraciones que ocasionó el árbitro, cortes del juego, las peleas, todo eso motivó que no se tuviera continuidad y para toda selección que quiere jugar como nosotros".

El mantener la calma, no calentarse, es algo que ya se habló en el grupo: "Todas las distracciones que no tengan que ver con el juego, nos alejan del funcionamiento del equipo. Nos instalaremos en superar al rival y no habrá nada que nos aleje de eso".

Sobre al regreso de Néstor Araujo a Vigo, para reportarse con el Celta, mencionó: "Néstor traía desde hace algunas semanas problemas musculares, no se sintió pleno, hubo estudios. Informamos a su club, pedimos autorización para que permaneciera y lo cedieron como alguna vez pasó con Andrés (Guardado), con Raúl (Jiménez) y nos comprometimos para devolverlo el día domingo, no es algo para descartarlo del fin de semana, pero tampoco es sencillo de tratar".