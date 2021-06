Carolina Mendoza y su lucha por asistir a sus segundos Olímpicos

La Federación Mexicana de Natación dio a conocer a los clavadistas que se clasificaron a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, una de ellas fue Carolina Mendoza, quien hará su segunda aparición en una justa olímpica después de Londres 2012. Mendoza consiguió su boleto en la prueba de Trampolín de tres metros, ante esto, comentó para EL UNIVERSAL Deportes lo que significarán estas magnas justas, "Para mí esto significa muchísimo, clasificar a estos Juegos porque me costó mucho trabajo. Desde que no haya clasificado a Río y haya sido una etapa muy difícil en mi vida. Yo quería calificar a esos Olímpicos, hasta ahorita, que pasaron muchos años desde Londres y fue un proceso muy largo. Significa para mi muchísimo que a pesar de todo", comentó.

Durante todo el proceso olímpico, Carolina Mendoza sufrió algunas lesiones, como una costilla rota, una operación en una rodilla, pero el trabajo y la dedicación logró este objetivo, "Mi trabajo siempre ha sido honesto, siempre he sido disciplinada, dedicada, siempre he tratado de disfrutar, y la verdad es que significa mucho, porque disfruté mucho mi proceso, tuve altas, bajas, de todo. Tuve competencias buenas y malas; sin embargo, no me rendí, seguí siempre, trate de disfrutar, de ver el lado bueno de las cosas, siempre confié en mí, en el trabajo del equipo, estoy muy agradecida con la gente que me apoyó", recalcó.

Después de saber que será parte de la delegación mexicana en Tokio 2020, la tranquilidad regresó a Carolina Mendoza, aunque sabe que después de estos Juegos Olímpicos, el trabajo continuará para seguir triunfando en los clavados: "Ya estoy tranquila después de tanta incertidumbre de sacar la lista oficial y verme; estoy agradecida con la Conade y el CNAR por dejarme entrar a la burbuja; con la FMN, por hacer las cosas justas, y a seguirle dando, todavía me queda un ciclo más. Primero mis pies estarán en Tokio y después sigue París, se vienen competencias importantes y fuertes. Estoy emocionada, contenta por recibir en una etapa más madura unos segundos Juegos Olímpicos", finalizó.