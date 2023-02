Carrera de José Juan Macías no está en riesgo: Doctor del Guadalajara

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- En Chivas están consternados con la nueva lesión de José Juan Macías. La rotura de ligamentos cruzados en la rodilla ha sido "un balde de agua fría" para el Guadalajara que mañana visita a los Pumas en Ciudad Universitaria.

"JJ" estará fuera entre ocho y nueve meses; sin embargo, Jaime Figueroa, el doctor del conjunto rojiblanco, aseguró que no será el fin de la carrera del atacante mexicano.

"No tengo duda que lo va a lograr. No hay por qué no regrese al máximo nivel, no hay por qué termine la carrera de un jugador con esta lesión. Estamos con mucha confianza al igual que el jugador y no veo una razón por la que no regrese al 100 por ciento. Está en buenas manos", declaró el galeno.



El cuadro rojiblanco informó que "el delantero del Guadalajara presenta una rotura total de ligamento cruzado anterior, provocada por la recepción de un salto unipodal fuera de balance, que generó un valgo forzado y consecuente lesión".

Asimismo, el doctor institucional enfatizó sobre lo mental y el impacto que podría significar para el José Juan el estar ya un año y medio fuera de las canchas; no juega desde abril del 2022, pero destacan su fortaleza mental.

"José Juan se caracteriza por ser mentalmente muy fuerte. Lo que ha hecho es aceptarlo, está en un proceso de aceptación de la lesión. Ya conoce el camino, lo vamos acompañar, tenemos un área de desarrollo humano muy basta, con muchos psicólogos. Le daremos retraoalimentación, ayudándolo a enfrentar esta situación. Si quiere estudiar algún idioma o hacer algo que le distraiga, lo ayudaremos, siempre pensando en su carrera profesional", informó Figueroa.