Carrera FC–Siplasa monarca de Liga Tangamanga

Carrera FC–Siplasa se proclamó campeón de la categoría Estelar de la Liga Tangamanga, tras imponerse por marcador de 1-0 a Cartagena Estructuras Terrero, en la gran final disputada este domingo 14 de diciembre de 2025.

El encuentro se llevó a cabo en el campo UDU-1, en punto de las 10:45 horas, bajo la supervisión del árbitro central César López, acompañado por los auxiliares Isaac Colorado y Guillermo Estrada, en un duelo cerrado y de alta intensidad.

La única anotación del partido se registró a favor de Carrera FC–Siplasa, producto de un gol de Jair Cibrián suficiente para definir el campeonato en un duelo donde las defensas y el orden táctico fueron protagonistas.

En el rubro disciplinario, el conjunto de Carrera tuvo amonestaciones, mientras que Cartagena Estructuras Terrero también recibió tarjetas preventivas; sin embargo, no se registraron expulsiones durante el encuentro, permitiendo que el partido concluyera con normalidad.

El cuerpo arbitral reportó que el estado del terreno de juego y las instalaciones fue bueno, y el compromiso se desarrolló sin incidentes mayores, más allá de los propios de una final de liga.

Con este resultado, Carrera FC–Siplasa levanta el título de campeón de la Liga Tangamanga en la categoría Estelar, cerrando con éxito la temporada 2025.