Casi un hecho que franquicia de Lobos BUAP pasará a ser 'Bravos' de Juárez, dice Manuel Lapuente

Las horas pasan y la vida de Lobos BUAP en la Liga MX se acorta.

Manuel Lapuente, directivo del club, se pasea de un lado a otro, no quiere hablar mucho, pero si un poco, sólo espera el sí definitivo...

"Parece que sólo falta la autorización de Bonilla, pero es un trámite y ya", dice ante lo que viene, la franquicia de Lobos BUAP pasará a ser la de Bravos de Juárez.

Y los poblanos amanecerán en la Liga de Ascenso. Eso no tiene contento a Lapuente... "Esté bien o esté mal, ellos sabrán que tiempos manejan. No sé qué vaya a pasar. Creo que el equipo se quedará en el Ascenso, pero no puedo asegurarlo. Era un proyecto interesante, creo que íbamos para arriba...".

Su futuro está en el aire: "No tengo la menor idea sobre qué vaya a pasar conmigo, pero puedo hacer frente a todo, de eso no hay problema".