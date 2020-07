Casos positivos en Marlins ascienden a 17; ninguno en Filis

Otro jugador de los Marlins de Miami dio positivo por el coronavirus, con lo que el total de casos por el brote en el equipo ascendió a 17 peloteros, informó una persona con conocimiento de la situación.

Los Filis de Filadelfia, en tanto, informaron el jueves que no se han registrado resultados positivos dentro de sus jugadores tras las pruebas realizadas el miércoles. Pero dos empleados del equipo sí arrojaron positivo.

Uno de los empleados formar parte del grupo de coaches y el otro trabaja en los camerinos del estadio. Toda la actividad el jueves en el Citizens Bank Park fue cancelada hasta segundo aviso.

Los Marlins guardan cuarentena en Filadelfia, donde el brote fue descubierto durante una serie el fin de semana contra los Filis. Otros dos integrantes de su personal dieron positivo.

La persona habló el jueves con The Associated Press sobre los Marlins con la condición de no ser identificada debido a que los resultados no han sido difundidos.

MLB ordenó la suspensión de la temporada de Miami hasta el domingo, y todo indica que el calendario de la semana siguiente también será modificado.

Los Marlins debían recibir a Filadelfia el martes, miércoles y jueves, pero el gerente general de los Filis Matt Klentak y el mánager de los Yanquis Aaron Boone dijeron el miércoles que MLB gestiona que Filadelfia juega contra Nueva York, generando incertidumbre sobre cuándo Miami retomará la actividad.