Castillo y Hernández, en la Certificación de Entrenadores

Para Arturo Castillo, delegado de la Selección Mexicana de Fisicoconstructivismo que tomó parte por primera vez en unos Juegos Panamericanos, la experiencia es indescriptible, fue un sueño hecho realidad, y es que al ser la primera vez que se participa en este tipo de eventos y se logró una medalla de plata en la rama femenil y un octavo lugar en la rama varonil.

La medalla de plata fue en la modalidad de fitness atlético coreográfico con Xyomara Valdivia y un octavo lugar en la modalidad de culturismo clásico, con Carlos Alberto Suárez.

En entrevista fue realizada a Arturo Castillo en un lapso de su charla celebrada dentro del séptimo módulo del Seminario de Certificación para Entrenador Profesional, evento que organiza la Asociación Estatal de San Luis Potosí de Fisicoconstructivismo y Fitness, que tuvo lugar en el Centro de Alto Rendimiento y Desarrollo de Talento "Estadio Plan de San Luis".

Y agregó, "El hecho de haber estado en la Villa Panamericana, con esos atletas de esa magnitud y de esa calidad, para mí me dejó muchas enseñanzas, es motivo de mucha experiencia, y de una grata participación, estoy muy emocionado, una experiencia fabulosa, entusiasmado para seguir trabajando y avanzando en este deporte".

Alberto Castillo comentó, "He estado en eventos internacionales, he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, Sudamérica, Europa y lo que acabo de vivir en estos Juegos Panamericanos de Lima 2019, simplemente no se compara, es una emoción diferente, y quedé muy complacido con esta experiencia que viví".