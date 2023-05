¿Cuándo y dónde ver la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- La Liguilla del futbol mexicano arrancó a media semana con ocho equipos buscando un boleto para las semifinales.

América y Tigres ante Atlético San Luis y Toluca, respectivamente, obtuvieron una gran ventaja en el partido de ida y tienen un pie y medio entre los mejores cuatro del Clausura 2023.

A pesar de la derrota, Chivas sólo necesita una anotación contra Atlas para poder avanzar a la siguiente ronda, ya que, por la posición en la tabla, el empate global lo beneficia.

Santos y Monterrey igualaron cero por cero en los primeros 90 minutos, por lo que, si el marcador no se mueve, Rayados conseguiría acceder a las semifinales.

El domingo por la noche quedarán definidos los cruces entre los cuatros mejores equipos del certamen.



¿Cuándo y dónde ver los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX?

Monterrey vs Santos

Hora: 19:06

Estadio: BBVA

Transmisión: Fox Sports/Fox Sports Premium



América vs Atlético San Luis

Hora: 21:16

Estadio: Azteca

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX+



Toluca vs Tigres

Hora: 12:00

Estadio: Nemesio Diez

Transmisión: Las Estrellas/TUDN/ViX+



Chivas vs Atlas

Hora: 19:05

Estadio: Akron

Transmisión: Azteca 7/Canal 5/ TUDN/ViX+/Chivas TV