Aficionada de Tigres sufrió herida por piedra desprendida de tribunas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Los Diablos del Toluca no fueron los únicos en sufrir un dolor de cabeza este jueves en el Estadio Universitario. Si bien el equipo de Ignacio Ambriz sufrió una goleada por 4-1 de Tigres, una aficionada auriazul fue gravemente herida por culpa de unas piedras desprendidas de las tribunas del Volcán que abrieron su cabeza.

Según relató la propia aficionada, Elsa García, el incidente ocurrió durante los primeros minutos del partido.

"Se desprendió un pedazo de concreto en zona de gol norte. Me cayó primero unos pedazos en la pierna, y luego un pedazo del tamaño de mi mano en la cabeza. Tuve dos puntos, fue el impacto" relató al concluir el partido.

"Me estaba sentando y de repente sentí el impacto muy fuerte en mi cabeza" continuó.

Esta no es la primera vez que hay quejas por el estado del 'Volcán', estadio construido en 1967 y que en redes sociales ha sido objeto de burlas por los aficionados rivales, aunque en este caso, despertó la indignación incluso de los propios Tigres.

"Llegaron los chicos del staff del estadio y fue como me atendieron. Me llevaron a un módulo de EME y ahí el doctor primero me evaluó y me hicieron pruebas. No es la primera vez, en otras temporadas ya me había caído pedazos de concreto del techo. Ahorita fue leve, pero ojalá a alguien no le pase algo más grave" concluyó la aficionada felina.