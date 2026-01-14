logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cavaliers de Cleveland aplastan a los 76ers de Filadelfia

Joel Embiid alcanza una marca personal en la derrota de los 76ers ante los Cavaliers

Por AP

Enero 14, 2026 09:41 p.m.
A
Cavaliers de Cleveland aplastan a los 76ers de Filadelfia

FILADELFIA (AP) — Donovan Mitchell sumó 35 puntos y nueve asistencias, Darius Garland añadió 20 unidades antes de salir por una lesión en un pie y los Cavaliers de Cleveland aplastaron el miércoles 133-107 a los 76ers de Filadelfia.

Garland quedó fuera del encuentro al final del tercer cuarto, cuando se lastimó el pie derecho al lanzarse por un balón suelto. Ya se había sometido a una cirugía en junio en el dedo gordo del pie izquierdo, que lo afectó durante la salida de Cleveland de los playoffs.

El base estelar promedió 17,9 puntos después de un comienzo lento esta temporada mientras se recuperaba de la cirugía. Garland continuó su buena racha reciente y atinó ocho de 13 disparos frente a los 76ers.

Promedió 20,6 puntos y 6,7 asistencias durante la temporada regular para ayudar a que los Cavs terminaran en la cima de la Conferencia Este.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Joel Embiid anotó 20 puntos y encestó un triple que le ayudó a alcanzar los 13.000 puntos en su carrera, siendo el séptimo jugador en la historia del equipo en registrar esa marca.

Paul George anotó 17 puntos por los Sixers en el inicio de una serie de dos duelos.

Los fanáticos de los Sixers abuchearon al equipo en el tercer cuarto durante un tiempo muerto, cuando iban perdiendo 75-53.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cavaliers de Cleveland aplastan a los 76ers de Filadelfia
Cavaliers de Cleveland aplastan a los 76ers de Filadelfia

Cavaliers de Cleveland aplastan a los 76ers de Filadelfia

SLP

AP

Joel Embiid alcanza una marca personal en la derrota de los 76ers ante los Cavaliers

Más de 500 Millones Solicitan Entradas para la FIFA Copa Mundo 2026
Más de 500 Millones Solicitan Entradas para la FIFA Copa Mundo 2026

Más de 500 Millones Solicitan Entradas para la FIFA Copa Mundo 2026

SLP

AP

La FIFA revela los datos de solicitudes de entradas para la Copa Mundo 2026, incluyendo precios y partidos más solicitados.

Samuel Etoo Suspendido por Cuatro Partidos en la Copa Africana de Naciones
Samuel Etoo Suspendido por Cuatro Partidos en la Copa Africana de Naciones

Samuel Eto'o Suspendido por Cuatro Partidos en la Copa Africana de Naciones

SLP

AP

La controversia en la Copa Africana de Naciones crece con la sanción a Samuel Eto'o. Detalles de la decisión disciplinaria.

FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026
FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

SLP

EFE

Gianni Infantino agradece la extraordinaria respuesta de los aficionados a nivel mundial por las 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026.