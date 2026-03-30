Cayó por goliza Cefor San Luis ante Magos

En actividad de la jornada 27 de la Tercera División Profesional, Zona XII, el conjunto de Cefor Promotora San Luis sufrió una dolorosa derrota por marcador de 3-0 frente a Magos Unión Deportiva, en un duelo que se definió en la recta final del encuentro.

Desde el arranque del partido, el cuadro visitante tomó la iniciativa al presionar por las bandas en busca de generar peligro. Cefor, por su parte, ajustó sus líneas y logró algunas aproximaciones, aunque sin contundencia frente al arco rival.

El trámite del encuentro se tornó disputado en el mediocampo, con constantes interrupciones debido a faltas de ambos equipos, lo que impidió que se desarrollara un juego fluido. Tras 45 minutos de escasas emociones claras, el primer tiempo concluyó con empate sin goles.

Para la segunda mitad, Cefor Promotora San Luis intentó adelantarse en el marcador y al minuto 52 estuvo cerca de lograrlo con un remate de cabeza tras un centro, sin embargo, el balón se fue por encima de la portería. El rumbo del partido cambió al minuto 62, cuando Magos Unión Deportiva aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador. Aldo Cornejo apareció dentro del área para empujar el balón al fondo de las redes y poner el 1-0.

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Con el paso de los minutos, Cefor buscó reaccionar, pero dejó espacios que fueron bien aprovechados por el rival. Al minuto 80, Cristian Martínez amplió la ventaja con un potente disparo desde los linderos del área, colocando el 2-0. Ya en la recta final, al minuto 87, el propio Cristian Martínez selló su doblete y el triunfo definitivo de 3-0, tras definir ante la salida del guardameta luego de una asistencia de Fabián Razo.