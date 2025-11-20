logo pulso
CeeDee Lamb y George Pickens relegados a la banca por visita al casino

La noche en Red Rock Casino le costó a George Pickens y CeeDee Lamb la primera serie del partido contra Raiders. Ambos jugadores brillaron al ingresar al campo

Por AP

Noviembre 20, 2025 08:41 p.m.
A
CeeDee Lamb y George Pickens relegados a la banca por visita al casino

CeeDee Lamb afirma que él y su compañero receptor de los Cowboys de Dallas, George Pickens, fueron enviados a la banca durante la primera serie de una victoria de 33-16 en Las Vegas porque estuvieron en un casino después del toque de queda.

Lamb dijo a los reporteros el jueves que él y Pickens cenaron y tomaron algunas bebidas en el Red Rock Casino la noche antes del encuentro del lunes por la noche con los Raiders.

El All-Pro de 2023 hizo los comentarios a los reporteros en su casillero después de una sesión más amplia con los medios justo afuera del vestuario en la sede de los Cowboys. Pickens también habló con los reporteros fuera del vestuario, pero no entró en detalles sobre la decisión del entrenador Brian Schottenheimer de enviarlos a la banca.

Lamb y Pickens ingresaron al juego en la segunda posesión de Dallas, y cada uno anotó un touchdown. Pickens igualó su récord personal con nueve recepciones y tuvo 144 yardas de recepción. Fue su tercer juego de 100 yardas en su primera temporada con los Cowboys tras un intercambio en la temporada baja con Pittsburgh.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lamb abordó el tema porque quería refutar los informes en las redes sociales que decían que lo vieron vomitando en el casino.

