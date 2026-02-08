Cefor Promotora busca reencontrarse

Ante su afición, la escuadra de Cefor Promotora San Luis recibirá este domingo 8 de febrero a las 14:00 horas a Real Olmeca Sport, en la cancha de la Unidad Deportiva 21 de Marzo, en duelo correspondiente a la fecha 19 de la Liga de Tercera División Profesional.

El conjunto dirigido por Rafael Lira llega a este compromiso con la consigna de saldar la deuda pendiente con su afición, luego del descalabro sufrido la jornada pasada en condición de visitante. Consciente de la importancia del encuentro, el plantel trabajó intensamente durante la semana, afinando detalles y corrigiendo errores que derivaron en la derrota anterior.

El estratega potosino sostuvo charlas con sus jugadores para reforzar aspectos tácticos y anímicos, confiando en que el equipo muestre una mejor versión y logre sumar los tres puntos en casa.

Cefor Promotora San Luis se ha consolidado como un rival incómodo dentro de su sector, ya que gracias a su buen funcionamiento futbolístico se mantiene en buena posición dentro de la Zona XII, lo que refuerza sus aspiraciones en el certamen.

Por su parte, la directiva encabezada por Juan Antonio Salazar extendió una atenta invitación a todos los aficionados de Soledad de Graciano Sánchez para que se den cita y brinden su apoyo al equipo en este importante compromiso.