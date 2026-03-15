Cefor Promotora recibe a Irapuato

Con mentalidad ganadora y tras una intensa semana de trabajo, el equipo de Cefor Promotora San Luis se declara listo para encarar su próximo compromiso dentro de la jornada 25 de la Zona XII de la Tercera División Profesional de México, cuando este domingo reciba a los Club Deportivo Irapuato.

El encuentro se disputará en el campo de la Unidad Deportiva 21 de Marzo, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde el conjunto potosino buscará sumar puntos importantes en la recta final del campeonato.

El equipo dirigido por el entrenador Rafael Lira tuvo una semana de preparación exigente, en la que el cuerpo técnico trabajó en distintos aspectos del funcionamiento del equipo. A pesar de que el conjunto no atraviesa una mala racha, el estratega busca perfeccionar algunas líneas para fortalecer el rendimiento colectivo.

En el aspecto estadístico, el rival llega ubicado en el cuarto lugar de la tabla general, con 20 partidos disputados, de los cuales ha conseguido 12 victorias, 4 empates y 4 derrotas, acumulando 44 puntos.

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Por su parte, Cefor Promotora San Luis se encuentra en el sexto sitio de la clasificación, con 23 encuentros jugados, 11 triunfos, 6 empates y 6 derrotas, sumando 41 unidades, lo que lo mantiene en la pelea por un lugar en la liguilla.