Cefor Promotora rescata empate

En un duelo intenso y muy cerrado, Cefor Promotora San Luis logró rescatar el empate a dos goles frente a Pabellón FC en la Unidad Deportiva 21 de marzo en Soledad de Graciano Sánchez, y posteriormente se quedó con el punto extra al imponerse en la tanda de tiros penales por marcador de 5-4, para un global de 7-6.

Desde el silbatazo inicial, ambos conjuntos mostraron cautela y orden táctico, buscando el espacio que les permitiera generar peligro. Por momentos, Cefor Promotora San Luis se adueñó de las acciones con llegadas por las bandas y centros al área, aunque sin mayor riesgo para la zaga visitante.

Ante la presión, el cuadro de Pabellón adelantó líneas y comenzó a generar oportunidades, incluyendo una clara que terminó estrellándose en el travesaño, salvándose el conjunto local de verse abajo en el marcador.

La insistencia rindió frutos al minuto 30, cuando Pabellón FC se fue al frente con un disparo de media distancia que Antonio Navarro alcanzó a desviar para mandar el balón al fondo de las redes y colocar el 0-1. Seis minutos más tarde, al 36, Sebastián de Luna culminó una descolgada enfrentando al arquero potosino y definiendo con disparo raso para el 0-2.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para la parte complementaria, el cuadro local salió con mayor intensidad y apenas al minuto 46, una falta sobre Juan Antonio Jonguitud dentro del área fue sancionada como penal, mismo que Aaron Ramírez cobró de manera efectiva con disparo raso para acercar a su equipo 1-2.

Motivados por la anotación, los potosinos se volcaron al frente y generaron varias llegadas de peligro. La recompensa llegó al minuto 80, cuando Diego Cerda ejecutó de gran forma un tiro libre fuera del área grande, colocando el balón en el ángulo inferior derecho para el empate 2-2.

En los minutos finales, Cefor Promotora San Luis mantuvo la presión y estuvo cerca de consumar la remontada, aunque decisiones arbitrales impidieron que se reflejara en el marcador.

El empate obligó a definir el punto extra desde los once pasos. En la tanda de penales, Cefor Promotora San Luis fue más certero y se impuso 5-4, asegurando el punto adicional ante su afición.