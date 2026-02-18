logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cefor Promotora rescata empate

En cerrado duelo divide ante Pabellón FC y se queda con el punto extra

Por Romario Ventura

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Cefor Promotora rescata empate

En un duelo intenso y muy cerrado, Cefor Promotora San Luis logró rescatar el empate a dos goles frente a Pabellón FC en la Unidad Deportiva 21 de marzo en Soledad de Graciano Sánchez, y posteriormente se quedó con el punto extra al imponerse en la tanda de tiros penales por marcador de 5-4, para un global de 7-6.

Desde el silbatazo inicial, ambos conjuntos mostraron cautela y orden táctico, buscando el espacio que les permitiera generar peligro. Por momentos, Cefor Promotora San Luis se adueñó de las acciones con llegadas por las bandas y centros al área, aunque sin mayor riesgo para la zaga visitante.

Ante la presión, el cuadro de Pabellón adelantó líneas y comenzó a generar oportunidades, incluyendo una clara que terminó estrellándose en el travesaño, salvándose el conjunto local de verse abajo en el marcador.

La insistencia rindió frutos al minuto 30, cuando Pabellón FC se fue al frente con un disparo de media distancia que Antonio Navarro alcanzó a desviar para mandar el balón al fondo de las redes y colocar el 0-1. Seis minutos más tarde, al 36, Sebastián de Luna culminó una descolgada enfrentando al arquero potosino y definiendo con disparo raso para el 0-2.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Para la parte complementaria, el cuadro local salió con mayor intensidad y apenas al minuto 46, una falta sobre Juan Antonio Jonguitud dentro del área fue sancionada como penal, mismo que Aaron Ramírez cobró de manera efectiva con disparo raso para acercar a su equipo 1-2.

Motivados por la anotación, los potosinos se volcaron al frente y generaron varias llegadas de peligro. La recompensa llegó al minuto 80, cuando Diego Cerda ejecutó de gran forma un tiro libre fuera del área grande, colocando el balón en el ángulo inferior derecho para el empate 2-2.

En los minutos finales, Cefor Promotora San Luis mantuvo la presión y estuvo cerca de consumar la remontada, aunque decisiones arbitrales impidieron que se reflejara en el marcador. 

El empate obligó a definir el punto extra desde los once pasos. En la tanda de penales, Cefor Promotora San Luis fue más certero y se impuso 5-4, asegurando el punto adicional ante su afición.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Jessica Pegula encabezará panel para cambios en calendario tenis
    Jessica Pegula encabezará panel para cambios en calendario tenis

    Jessica Pegula encabezará panel para cambios en calendario tenis

    SLP

    AP

    La WTA busca soluciones para la temporada larga y el agotamiento de las jugadoras mediante un consejo liderado por Pegula.

    Selección anuncia partidos de preparación para Mundial 2026
    Selección anuncia partidos de preparación para Mundial 2026

    Selección anuncia partidos de preparación para Mundial 2026

    SLP

    AP

    El estadio Azteca será reinaugurado el 28 de marzo con un partido contra Portugal.

    Amber Glenn recibe video de Madonna antes de su rutina olímpica
    Amber Glenn recibe video de Madonna antes de su rutina olímpica

    Amber Glenn recibe video de Madonna antes de su rutina olímpica

    SLP

    AP

    Madonna elogió la actuación de Amber Glenn y le deseó suerte en la competencia individual de patinaje artístico.

    Radiodifusora suiza retira clip tras comentario sobre bobsleigh israelí
    Radiodifusora suiza retira clip tras comentario sobre bobsleigh israelí

    Radiodifusora suiza retira clip tras comentario sobre bobsleigh israelí

    SLP

    AP

    El periodista mencionó publicaciones de AJ Edelman y normas del COI, lo que generó reacciones y la eliminación del contenido en el sitio web.