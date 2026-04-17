Cefor representará a San Luis en la ON

Por primera vez en la historia del futbol amateur de Soledad de Graciano Sánchez, un equipo de este municipio representará al estado en la Olimpiada Nacional, que se llevará a cabo del 24 al 30 de abril en la ciudad de Puebla.

Se trata del conjunto de Cefor Promotora San Luis, que logró su clasificación a la fase nacional tras una destacada actuación en las etapas municipal y estatal, consolidando un proceso que hoy rinde frutos y marca un precedente en el deporte soledense.

Dentro de la competencia, el representativo potosino formará parte del Grupo "A", donde enfrentará a selecciones de Tabasco, Chiapas e INDET, con la firme intención de avanzar y pelear por una medalla.

El éxito de este equipo también es reflejo del trabajo en la dirección técnica, encabezada por Juan Antonio Salazar Carrizales, quien ha demostrado su capacidad y compromiso con el desarrollo del futbol en la entidad.

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La plantilla que competirá en la categoría Sub-15 está integrada por Rafael Díaz Moreno, Santiago de Jesús Torres Torres, Iker Husáin López Monzón, José Ezequiel López Rojas, Christofer Josué Méndez Castillo, Cristopher Lionel Galicia Monsiváis, Matías Alejandro Segovia de la Tejera, Ángel Alberto González Juárez y Luis Fernando del Rosal Hernández.

Asimismo, completan el plantel Alan Guerrero Domínguez, Esdras Avilés Rodríguez, Fernando Melquiades González, Hugo Ojeda Zapata, Gustavo Adolfo Grajeda Valenzuela, Jonathan Eduardo Calvilla Ávila, Diosenis Valdez Luna, Daniel Alejandro Reyba González y Santiago Jasso. El cuerpo técnico lo conforman Juan Antonio Salazar Carrizales como entrenador y Honorio Briones Ortiz como auxiliar.