Cefor San Luis golea a Santa Ana

Con una actuación contundente de principio a fin, Cefor Promotora San Luis se impuso con autoridad por marcador de 6-0 a la escuadra de Santa Ana de Conde, en duelo disputado en el campo El Roble.

Desde los primeros minutos, el conjunto de Cefor dejó en claro su intención de dominar el encuentro y quedarse con los tres puntos. La apertura del marcador llegó al minuto 23, cuando Aaron Ramírez convirtió desde el punto penal con un disparo potente para el 1-0.

Apenas tres minutos después, al 26´, Víctor López amplió la ventaja con una destacada jugada individual que culminó en el 2-0, inclinando rápidamente la balanza a favor de su equipo.

El dominio continuó y al minuto 32, Juan Jonguitud se hizo presente con un certero tiro libre que significó el 3-0. Cefor no bajó la intensidad y al 36´, Josué Briones firmó el cuarto tanto, consolidando una primera mitad prácticamente perfecta.

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Antes de irse al descanso, nuevamente Juan Jonguitud apareció desde los once pasos para marcar el 5-0, resultado con el que concluyó la primera parte.

Para la segunda mitad, el ritmo se mantuvo y al minuto 61, Jonguitud completó su destacada actuación al anotar su tercer gol del partido, sellando el definitivo 6-0.

Con este resultado, Cefor Promotora San Luis firmó una exhibición de contundencia ofensiva y reafirmó su buen momento futbolístico, dejando sin respuesta a un Santa Ana de Conde que no logró contener el vendaval rival.