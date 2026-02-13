Cefor San Luis visita a Mineros

El equipo de Cefor Promotora San Luis se reportó listo para afrontar la fecha 20 de la Tercera División Profesional en el Grupo XII, cuando este viernes 13 de febrero visite a Mineros de Zacatecas en duelo programado para las 10:00 horas en la Unidad Deportiva Guadalupe.

El conjunto potosino llega motivado tras conseguir un contundente triunfo como local ante Real Olmeca Sport por marcador de 5-0, resultado que le ha brindado confianza para buscar los tres puntos en territorio zacatecano.

Sin embargo, el compromiso no será sencillo, ya que Mineros de Zacatecas se ha consolidado como uno de los equipos más fuertes del torneo. El cuadro zacatecano cuenta con un plantel amplio y competitivo, además de ubicarse en la cima de la clasificación general, condición que lo convierte en un rival de alta exigencia, especialmente jugando en casa.

Por su parte, Cefor Promotora San Luis se encuentra actualmente en la sexta posición de la tabla general, lugar que ha logrado gracias a una racha positiva de resultados en las últimas jornadas, reflejo del buen momento futbolístico que atraviesa el equipo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se espera un encuentro atractivo, ya que ambos conjuntos llegan tras sumar de a tres en la fecha anterior y buscarán mantener la inercia positiva, aunque el factor de localía representa una ligera ventaja para el equipo zacatecano.

Durante la semana, Cefor Promotora San Luis realizó sus entrenamientos en las instalaciones de los campos Delfines, donde se pudo observar a un plantel comprometido, enfocado y con mentalidad ganadora de cara a este importante compromiso.