logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN VIAJE!

Fotogalería

¡BUEN VIAJE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cefor San Luis visita a Mineros

Por Romario Ventura

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Cefor San Luis visita a Mineros

El equipo de Cefor Promotora San Luis se reportó listo para afrontar la fecha 20 de la Tercera División Profesional en el Grupo XII, cuando este viernes 13 de febrero visite a Mineros de Zacatecas en duelo programado para las 10:00 horas en la Unidad Deportiva Guadalupe. 

El conjunto potosino llega motivado tras conseguir un contundente triunfo como local ante Real Olmeca Sport por marcador de 5-0, resultado que le ha brindado confianza para buscar los tres puntos en territorio zacatecano.

Sin embargo, el compromiso no será sencillo, ya que Mineros de Zacatecas se ha consolidado como uno de los equipos más fuertes del torneo. El cuadro zacatecano cuenta con un plantel amplio y competitivo, además de ubicarse en la cima de la clasificación general, condición que lo convierte en un rival de alta exigencia, especialmente jugando en casa.

Por su parte, Cefor Promotora San Luis se encuentra actualmente en la sexta posición de la tabla general, lugar que ha logrado gracias a una racha positiva de resultados en las últimas jornadas, reflejo del buen momento futbolístico que atraviesa el equipo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se espera un encuentro atractivo, ya que ambos conjuntos llegan tras sumar de a tres en la fecha anterior y buscarán mantener la inercia positiva, aunque el factor de localía representa una ligera ventaja para el equipo zacatecano.

Durante la semana, Cefor Promotora San Luis realizó sus entrenamientos en las instalaciones de los campos Delfines, donde se pudo observar a un plantel comprometido, enfocado y con mentalidad ganadora de cara a este importante compromiso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nelly Korda jugará por primera vez en México en Riviera Maya Open
Nelly Korda jugará por primera vez en México en Riviera Maya Open

Nelly Korda jugará por primera vez en México en Riviera Maya Open

SLP

El Universal

El torneo se realizará del 30 de abril al 3 de mayo en el campo El Camaleón, Mayakoba.

Wolfsburgo empata 2-2 con Juventus en playoffs femeninos: gol de Linder
Wolfsburgo empata 2-2 con Juventus en playoffs femeninos: gol de Linder

Wolfsburgo empata 2-2 con Juventus en playoffs femeninos: gol de Linder

SLP

AP

Manchester United dominó y ganó 3-0 en Madrid, dando un paso firme hacia cuartos de final.

Atlético de Madrid goleó 4-0 a Barcelona en semifinales
Atlético de Madrid goleó 4-0 a Barcelona en semifinales

Atlético de Madrid goleó 4-0 a Barcelona en semifinales

SLP

AP

Errores del arquero Joan García y la expulsión de Eric García complicaron la noche del Barcelona en Madrid.

Real Madrid celebra cena de convivencia para fortalecer equipo
Real Madrid celebra cena de convivencia para fortalecer equipo

Real Madrid celebra cena de convivencia para fortalecer equipo

SLP

AP

Vinícius Júnior y Kylian Mbappé cubrieron la cuenta de más de 1.000 euros en un restaurante elegante.