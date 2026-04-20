Celtics aplastan a 76ers de Filadelfia

BOSTON.- Jayson Tatum sumó 25 puntos, 11 rebotes y siete asistencias en su primer partido de playoffs desde que se rompió el tendón de Aquiles derecho la temporada pasada, y los Celtics de Boston arrollaron el domingo 123-91 a los 76ers de Filadelfia en el primer juego de su serie de primera ronda de la Conferencia Este.

Jaylen Brown anotó 26 puntos y Neemias Queta agregó 13 para los Celtics, segundos preclasificados de la conferencia.

Tatum anotó 21 puntos en la primera mitad, en apenas su 17mo partido de esta temporada tras la cirugía a la que se sometió en mayo pasado para reparar el tendón de Aquiles.

"Todavía estoy en rehabilitación", comentó Tatum. "Sigo encarando la rehabilitación todos los días, excepto cuando tenemos días libres... Todavía estoy tratando de aumentar el ritmo".

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Boston nunca estuvo en desventaja y llegó a abrir una ventaja de 35 puntos, con el entrenador Joe Mazzulla repartiendo minutos entre 12 jugadores. Los Celtics encestaron 16 triples.

"Fue el sello de los Celtics", manifestó Brown. "Hemos sido el equipo que juega con más dureza todo el año. Eso no puede cambiar ahora que empezaron los playoffs".

El segundo duelo se disputará la noche del martes en Boston.

Tyrese Maxey aportó 21 puntos y ocho asistencias por los 76ers, que jugaron sin Joel Embiid. El MVP de 2023 continúa recuperándose tras una apendicectomía el 9 de abril. No está claro cuándo podrá regresar.

Paul George anotó 17 puntos y V.J. Edgecombe añadió 13. Filadelfia acertó 4 de 23 en intentos de triple.

El déficit de Philadelphia al descanso, 64-46, fue su mayor desventaja al medio tiempo en un partido de playoffs contra Boston desde 1982. El entrenador Nick Nurse calificó el esfuerzo de los Sixers como "absolutamente inaceptable".

"Simplemente no hicimos lo suficiente en ninguno de los dos lados para asentarnos en el partido", señaló.