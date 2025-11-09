Celtics se imponen a Magic en un duelo vibrante

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Jaylen Brown anotó 27 puntos, y Derrick White y Jordan Walsh encestaron triples en el último minuto para llevar el domingo por la noche a los Celtics de Boston a una victoria de 111-107 sobre el Magic de Orlando.

White, quien terminó con 21 puntos, encestó un triple con 45 segundos restantes para dar a los Celtics una ventaja de cuatro puntos. Walsh hizo un triple con 13 segundos por jugarse para extender la ventaja de Boston a 110-105.

Paolo Banchero, ralentizado por problemas de faltas en la segunda mitad, anotó 14 de sus 28 puntos en el último cuarto para Orlando. Franz Wagner y Jalen Suggs anotaron 20 puntos cada uno.

Anfernee Simons de Boston anotó 25 puntos en la primera mitad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Simons encestó tres triples y anotó los primeros 14 puntos de Boston en el segundo cuarto, ayudando a los Celtics a obtener una ventaja de 11 puntos.

Los Magic lanzaron siete de 30 (23.3%) desde la línea de tres puntos. Los Celtics lanzaron 13 de 33 (39.4%), pero encestaron cinco de ocho en el último cuarto, incluyendo dos de Walsh.