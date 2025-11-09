Celtics se imponen a Magic en un duelo vibrante
El partido entre Celtics y Magic culminó con una victoria para Boston, destacando la actuación de Jaylen Brown y los tiros clave de Derrick White y Jordan Walsh.
ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Jaylen Brown anotó 27 puntos, y Derrick White y Jordan Walsh encestaron triples en el último minuto para llevar el domingo por la noche a los Celtics de Boston a una victoria de 111-107 sobre el Magic de Orlando.
White, quien terminó con 21 puntos, encestó un triple con 45 segundos restantes para dar a los Celtics una ventaja de cuatro puntos. Walsh hizo un triple con 13 segundos por jugarse para extender la ventaja de Boston a 110-105.
Paolo Banchero, ralentizado por problemas de faltas en la segunda mitad, anotó 14 de sus 28 puntos en el último cuarto para Orlando. Franz Wagner y Jalen Suggs anotaron 20 puntos cada uno.
Anfernee Simons de Boston anotó 25 puntos en la primera mitad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Simons encestó tres triples y anotó los primeros 14 puntos de Boston en el segundo cuarto, ayudando a los Celtics a obtener una ventaja de 11 puntos.
Los Magic lanzaron siete de 30 (23.3%) desde la línea de tres puntos. Los Celtics lanzaron 13 de 33 (39.4%), pero encestaron cinco de ocho en el último cuarto, incluyendo dos de Walsh.
no te pierdas estas noticias
Celtics se imponen a Magic en un duelo vibrante
AP
El partido entre Celtics y Magic culminó con una victoria para Boston, destacando la actuación de Jaylen Brown y los tiros clave de Derrick White y Jordan Walsh.
Triunfo del Thunder de Oklahoma City con destacada actuación de Shai Gilgeous-Alexander
AP
El jugador Shai Gilgeous-Alexander fue clave en la victoria del Thunder de Oklahoma City sobre los Grizzlies de Memphis en la NBA.
Fallece Lenny Wilkens, leyenda del baloncesto a los 88 años
AP
El mundo del baloncesto lamenta la partida de Lenny Wilkens, un referente en la NBA y en el Salón de la Fama.