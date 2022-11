CEO de la WTA, con dudas para volver a China

El hombre que está al frente del tenis profesional femenino, Steve Simon, ha estado sentado cerca de la acción en las Finales de la WTA —en un lugar frente a la primera fila. Las jugadoras fácilmente podrían acercarse a platicar.

No ha sucedido y probablemente no ocurra. Simon dice que si habla con las tenistas durante el año —"No soy muy amigo, propiamente dicho; no me iré a sentar en el sofa junto a ellas, pero creo que tenemos una buena relación"— escucha sus preocupaciones, y que puede resumirse recientemente en una palabra.

"Todas quieren estabilidad", indicó Simon, presidente y director ejecutivo de la Gira de la WTA, durante una entrevista con The Associated Press el martes en el Dickies Arena, que tiene un acuerdo de un año para recibir el torneo con las mejores ocho tenistas individuales y ocho equipos de dobles hasta el lunes.

Un problema sin resolver para Simon y que lo que inquieta a él y a las jugadores, es cuándo volverán a China los eventos de la Gira, incluyendo las Finales de la WTA. Hace un año, la WTA suspendió los torneos en aquel país debido a la preocupación sobre la seguridad de Peng Shuai, campeona de dobles en un Grand Slam y que acusó a un exoficial del gobierno de abuso sexual.

Peng desapareció inmediatamente de la vida pública y posteriormente se retractó.

"Lo único que puedo hacer es pensar en ella y esperar que esté bien", indicó Coco Gauff, la estadounidense de 18 años que participa en el torneo individual y de dobles en Fort Worth.

Shenzhen, China debía recibir las Finales de la WTA hasta el 2030, pero el torneo se canceló en el 2020 y 2021 debido a la pandemia. Simon no sabe qué sucederá en el 2023 y prometió una decisión "no más tarde que en el primer cuarto del próximo año".

"Esperamos que ahí sea donde estemos", agregó, "pero obviamente hay asuntos por resolver".

Nombró dos: la situación de Peng y las persistentes restricciones de coronavirus.

SUSPENSIÓN DE HALEP

Simon comentó que ha hablado con Simona Halep, la dos veces campeona de una Grand Slam y exnúmero uno del mundo que fue suspendida provisionalmente hace semana y media tras dar positivo por una sustancia prohibida durante el Abierto de Estados Unidos en agosto.

"Le creo que no tenía intención de algo. Dicho eso, creo firmemente en el programa antidopaje, creo que es bueno y nuestras jugadoras también lo apoyan. Si le preguntas a Simona, lo apoya", dijo. "Confío en que en el avance del proceso saldrá la verdad y lidiaremos con eso acorde. Pero tengo compasión por Simona, por que nunca cuestionaría su integridad".