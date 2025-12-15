Cerca Pumas de cerrar su primer fichaje

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la llegada de Antonio Sancho a la vicepresidencia deportiva del Club Universidad Nacional, los trabajos para buscar refuerzos comenzaron de inmediato y todo parece indicar que ya están dando frutos.

El equipo auriazul se encuentra a una firma de cerrar su primera contratación para el Clausura 2026, aunque tendrá que esperar un poco para poder hacerla oficial.

El refuerzo auriazul sería el delantero brasileño multiganador con el Flamengo, que está participando en la Copa Intercontinental de la FIFA, Juninho Vieira.

El atacante "mineiro" estaría firmando contrato con Pumas por los próximos tres años y desembolsarían alrededor de seis millones de dólares para hacerse de sus servicios.

Cabe resaltar que el nacido en Minas Gerais puede jugar como extremo, por ambas bandas, o como centrodelantero, aunque la directiva auriazul buscaría otro "nueve" por las lesiones de Guillermo Martínez y José Juan Macías.