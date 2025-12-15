Cerca Pumas de cerrar su primer fichaje
CIUDAD DE MÉXICO.- Con la llegada de Antonio Sancho a la vicepresidencia deportiva del Club Universidad Nacional, los trabajos para buscar refuerzos comenzaron de inmediato y todo parece indicar que ya están dando frutos.
El equipo auriazul se encuentra a una firma de cerrar su primera contratación para el Clausura 2026, aunque tendrá que esperar un poco para poder hacerla oficial.
El refuerzo auriazul sería el delantero brasileño multiganador con el Flamengo, que está participando en la Copa Intercontinental de la FIFA, Juninho Vieira.
El atacante "mineiro" estaría firmando contrato con Pumas por los próximos tres años y desembolsarían alrededor de seis millones de dólares para hacerse de sus servicios.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Cabe resaltar que el nacido en Minas Gerais puede jugar como extremo, por ambas bandas, o como centrodelantero, aunque la directiva auriazul buscaría otro "nueve" por las lesiones de Guillermo Martínez y José Juan Macías.
no te pierdas estas noticias
Toluca conquista el bicampeonato del Apertura 2025
El Universal
Los Diablos Rojos vencieron a Tigres en penales y lograron su título 12 en la Liga MX.
Fátima Bosch regresa a Tabasco como Miss Universo
El Universal
La Miss Universo 2025 fue recibida por cientos de personas en un desfile y acto público en su estado natal.
Real Madrid vence al Alavés con gol de Mbappé en La Liga
AP
Xabi Alonso respira tras triunfo del Real Madrid en La Liga.