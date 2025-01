Emotiva despedida de César Huerta de Pumas y fichaje por Anderlecht

Este viernes el Anderlecht anunció de forma oficial la llegada de César "Chino" Huerta como refuerzo para esta temporada, mientras en Ciudad Universitaria los aficionados de Pumas siguen lamentando la partida de uno de sus últimos ídolos. Por si fuera poco, el atacante mexicano se despidió con un emotivo video en redes sociales.

Haciendo un repaso por su etapa como jugador universitario, desde su presentación hasta el último partido, Huerta comienza el video observando de manera nostálgica la camiseta de los Pumas.

"¿Por dónde empezar? Tantos sentimientos encontrados, hoy me toca cerrar una etapa en mi vida y despedirme de un club del cual me volví un aficionado más. Fue un gran privilegio para mí defender esta camiseta dentro de la cancha. ¿Qué ironía, no? Venir a enamorarme de un club al cual mi llegada generaba más dudas que certezas. Y sí auriazules, ustedes me enseñaron lo que significa dejar todo en la cancha y lo que representa esta camiseta" relata emocionado Huerta, quien se tomó un tiempo para agradecer a la afición, barra brava y trabajadores de su exclub.

"A la afición y a la Rebel les agradezco siempre por el cariño que me mostraron y a donde sea que me lleve el futbol siempre los llevare en el corazón. A compañeros, cuerpo técnico y staff, siempre estaré agradecido porque fueron parte fundamental en este camino que viví en Pumas. Toda mi vida estaré agradecido por lo que viví en este club del cual hoy me despido para ir a cumplir el sueño de aquel niño que jugaba en el barrio con la ilusión de algún día poder hacerlo en Europa" agregó.

Finalmente, el "Chino" dijo que "el camino no ha sido fácil ni dentro ni fuera de la cancha, pero aprendí que lo que los demás piensen o digan, no define lo que soy. Sé que no soy canterano pero soy rehecho en CU. Y cómo no te voy a querer" concluyó.