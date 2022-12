César Montes, es del Espanyol

CIUDAD DE MÉXICO.- La polémica ha terminado entre César Montes y los Rayados de Monterrey. Este lunes se ha confirmado su pase al futbol europeo.

El defensor mexicano de 25 años de edad, ya viaja a España para convertirse en nuevo jugador del Espanyol de Barcelona; el cuadro catalán lo hará oficial una vez que pase los exámenes médicos.

El mundialista con México en Qatar 2022, y medallista de bronce en Tokio 2020, se sumará a la legión de mexicanos en el Viejo Continente.

Con los Rayados de Monterrey conquistó Liga MX, Copa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf, además de que fue el primer jugador en anotar un tanto en el nuevo BBVA.

Héctor Moreno, su compañero en el cuadro regiomontano, también tuvo un paso por el Espanyol de Barcelona.

LES PIDE SALIR

César Montes se convirtió hace unas horas en nuevo jugador del Espayol de Barcelona, club que confío en el defensor mexicano para darle solidez a la defensa y buscar la permanencia en la Primera División de España.

El “Cachorro”, quien tuvo una buena participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección Mexicana, ya viaja para territorio ibérico y antes de salir dedicó unas palabras para los jugadores mexicanos.

El exjugador de Rayados de Monterrey invitó a más jugadores a salir de país y buscar tener experiencia en el extranjero para mejorar el nivel del balompié azteca.

“Está claro lo que se vivió en el Mundial, sabemos que es una exigencia diferente, y por qué no salir a buscar y probar nuevas experiencias, sé que no es nada fácil porque yo he vivido el proceso, pero intentarlo sería bueno para el futbol mexicano”.

Montes, quien conquistó en México un título de la Liga MX, Copa MX y Liga de Campeones de Concacaf, aseguró que la salida de más representantes no cambiará todo lo malo, pero ayudará a tener mejor nivel y ser exigentes.

“No sé si sea el camino o no la verdad, creo que hace algunos años estaban más de 11 en el futbol europeo y el resultado fue el mismo, no sé si realmente sea el camino habrá que buscar otras maneras, otras alternativas, lo que sí está claro es que allá es mucho más exigente, compiten los mejores eso no hay duda pero si vemos resultados anteriores hoy en día son los mismos entonces habrá que buscar algo diferente”, finalizó.