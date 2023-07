Cesc Fábregas anuncia su retiro como futbolista e inicia carrera como técnico en Italia

Cesc Fábregas, ex centrocampista del Barcelona y Arsenal, anunció el domingo su retiro como futbolista a los 36 años de edad, casi dos décadas después de debutar con Arsenal a los 16 años.

El jugador español, campeón mundial en 2010, reveló sus planes en Twitter, casi un año después de haber firmado un contrato por dos temporadas con el Como de la segunda división de Italia.

"Con gran tristeza ha llegado el momento de colgar las botas", escribió Fábregas.

Tras llegar a Arsenal proveniente de la academia del Barcelona, se convirtió en el jugador más joven en la historia del club de Londres cuando debutó en un partido de la Copa de la Liga en octubre de 2003, con 16 años y 177 días.

Acabó siendo el capitán de Arsenal pero regresó al Barcelona en 2011, un año después de consagrarse campeón del mundo con la Roja ibérica en Sudáfrica.

También formó parte de la selección nacional que conquistó la Eurocopa en ediciones consecutivas en 2008 y 2012.

Ganó el título de la Liga española con el Barcelona en 2012-13, pero volvió a la Liga Premier un año después con Chelsea, donde ganó el título de liga en 2015 y 2017.

Se marchó al Mónaco de la liga francesa en 2019, disputando 68 partidos antes del pase al Como el pasado verano.

"Atesoraré cada momento, desde los primeros días en el Barça, el Arsenal, el regreso como blaugrana, el Chelsea, el Mónaco y finalmente el Como", dijo Fábregas. "Desde levantar la Copa del Mundo y las Eurocopas hasta ganarlo todo en Inglaterra y España, y casi todos los trofeos europeos. Ha sido un viaje que nunca olvidaré".

"También he aprendido tres idiomas, y me he vuelto más compasivo y sabio a lo largo de mis viajes. Viví experiencias a las que nunca pensé ni en un millón de años que me acercaría", agregó.

Confirmó que empezará a entrenar en las inferiores de Como, "un club y un proyecto que me ilusiona muchísimo".

"Este encantador equipo de fútbol se ganó mi corazón desde el primer minuto y llegó a mí en el momento perfecto de mi carrera. Lo agarraré con ambas manos", añadió.