logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Champagnie y Mitchell, suspendidos tras pelea

Por AP

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Champagnie y Mitchell, suspendidos tras pelea

NUEVA YORK.- El alero de Washington Justin Champagnie y el escolta de Oklahoma City Ajay Mitchell recibieron cada uno una suspensión de un partido por pelear y agravar un altercado en la cancha que se extendió hasta la zona de asientos durante un juego, anunció el domingo la liga.

Ambos fueron suspendidos sin sueldo. El alero del Thunder Jaylin Williams fue multado con 50.000 dólares, mientras que el escolta de Oklahoma City Cason Wallace y el alero de los Wizards Anthony Gill recibieron multas de 35.000 dólares cada uno por sus papeles en el altercado, que ocurrió hacia el final de la primera mitad de la victoria del Thunder por 132-111 el sábado por la noche. Tras una canasta de Gill, Williams y Champagnie comenzaron a empujarse debajo del aro. Gill y Mitchell se involucraron y la disputa se intensificó rápidamente. Después de una larga revisión por parte de los árbitros, Champagnie, Williams, Mitchell y Wallace fueron expulsados.

Champagnie se perderá el partido el domingo, cuando los Wizards enfrenten a los Knicks de Nueva York en el Madison Square Garden. La suspensión de Mitchell se cumplirá el lunes, cuando Oklahoma City juegue en Filadelfia.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Knicks aplastan a Wizards y suman sexta victoria seguida
    Knicks aplastan a Wizards y suman sexta victoria seguida

    Knicks aplastan a Wizards y suman sexta victoria seguida

    SLP

    AP

    Towns y Brunson destacaron con 26 y 23 puntos respectivamente en la contundente victoria.

    Derrumbe en boda de Tamworth deja seis heridos leves
    Derrumbe en boda de Tamworth deja seis heridos leves

    Derrumbe en boda de Tamworth deja seis heridos leves

    SLP

    AP

    El piso de la construcción Sap House cedió durante una boda con 140 invitados en Tamworth, causando que 70 personas cayeran al sótano.

    Santos logra triunfo 2-1 ante Puebla en partido cerrado
    Santos logra triunfo 2-1 ante Puebla en partido cerrado

    Santos logra triunfo 2-1 ante Puebla en partido cerrado

    SLP

    El Universal

    El equipo de Santos alcanzó ocho unidades en la tabla tras un partido con goles de Bullaude y López, mientras Puebla descontó con González.

    Toluca mantiene invicto tras empate 1-1 en Pachuca
    Toluca mantiene invicto tras empate 1-1 en Pachuca

    Toluca mantiene invicto tras empate 1-1 en Pachuca

    SLP

    EFE

    Fernando Arce fue expulsado, pero Toluca resistió para mantener su invicto en el Clausura.